L'universo di Rick and Morty si prepara a una significativa espansione con l'annuncio ufficiale di un lungometraggio dedicato alla celebre serie animata. La notizia, a lungo oggetto di voci e indiscrezioni, è stata finalmente confermata dal co-creatore Dan Harmon. Durante un'intervista, Harmon ha rivelato l'esistenza del progetto cinematografico, generando immediato entusiasmo tra i fan. Con il suo consueto tono ironico, l'autore ha inizialmente scherzato sulle fughe di notizie online, per poi ufficializzare il tutto, svelando che il film sarà diretto da Jacob Hair, figura chiave e storico collaboratore della serie.

Jacob Hair alla regia del film di Rick and Morty

La scelta di affidare la regia del film a Jacob Hair è stata presentata come naturale dalla produzione. Hair è una figura centrale dietro le quinte della serie fin dalla quarta stagione, dove ha operato come supervising director, contribuendo in modo determinante all'identità visiva e narrativa dello show. Dan Harmon ha espresso grande entusiasmo per il regista, sottolineando come non siano stati presi in considerazione nomi esterni. Secondo il creatore della serie, Hair era la scelta ideale per portare Rick e Morty al cinema, grazie alla profonda conoscenza del progetto maturata negli anni.

Anche lo showrunner Scott Marder ha elogiato il lavoro di Hair, sostenendo che gran parte della qualità della nona stagione sia merito proprio del regista.

Harmon ha persino paragonato Jacob Hair a Donald Glover, evidenziando di non aver ancora trovato un limite alle sue capacità creative. Un paragone importante che dimostra la fiducia della produzione nel talento del regista e nella sua abilità di trasportare l'anima folle, imprevedibile e surreale della serie anche in un lungometraggio.

Attesa per il film e la nona stagione

L'annuncio del film giunge in un periodo di grande attesa per il franchise, con l'arrivo della nona stagione di Rick and Morty previsto per il 24 maggio. Le aspettative per i nuovi episodi sono molto alte, soprattutto dopo anticipazioni che parlano di uno degli archi narrativi migliori degli ultimi anni, ricco di riferimenti alla cultura pop e con un ritorno alla creatività che ha reso la serie un fenomeno globale sin dai suoi esordi.

Dichiarazioni che aumentano ulteriormente le aspettative attorno al film, promettendo un'espansione dell'universo narrativo attesa da tempo.

Per il momento, non sono stati rivelati dettagli concreti sulla trama del film, né è stato chiarito se l'uscita avverrà nelle sale cinematografiche oppure direttamente in streaming su HBO Max. La produzione non ha ancora comunicato una data di uscita, ma l'entusiasmo tra i fan è già molto alto, in attesa di ulteriori aggiornamenti su questo ambizioso progetto cinematografico.