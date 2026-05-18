Un importante riconoscimento ufficiale è stato conferito al corallo e al cammeo di Torre del Greco, inseriti nel bollettino nazionale delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) non agricole. L'annuncio, avvenuto il 18 maggio 2026, celebra le distintive lavorazioni artigianali di questa rinomata località campana, celebre a livello internazionale per la sua eccellenza nella creazione di oggetti in corallo e cammeo.

L'inclusione nel bollettino nazionale IGP non agricolo è riservata a prodotti e lavorazioni che, sebbene non derivino dal settore agricolo, vantano un legame indissolubile con un territorio specifico, forgiato da una tradizione secolare, da un'elevata qualità e da una solida reputazione.

Torre del Greco, situata in provincia di Napoli, si distingue storicamente come uno dei maggiori centri globali per l'arte della lavorazione del corallo e del cammeo, una maestria tramandata con cura di generazione in generazione.

La tutela e la valorizzazione delle eccellenze

Il bollettino nazionale IGP non agricolo, curato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si configura come uno strumento essenziale per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze artigianali italiane. L'iscrizione del corallo e del cammeo di Torre del Greco in questo prestigioso registro mira a salvaguardare la denominazione d'origine e ad assicurare l'autenticità delle lavorazioni, arginando efficacemente i fenomeni di contraffazione e conferendo il giusto valore al meticoloso lavoro degli artigiani locali.

La determinazione di includere queste preziose lavorazioni artigianali nel registro delle IGP non agricole ha generato grande soddisfazione tra gli operatori del settore e le istituzioni locali. Questo riconoscimento è percepito come una significativa opportunità per consolidare la presenza dei prodotti di Torre del Greco sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali, ampliando la visibilità e il prestigio di un'arte unica.

Torre del Greco: un patrimonio di arte e tradizione

Torre del Greco, incantevole città della provincia di Napoli, è universalmente riconosciuta per la sua maestria nella lavorazione del corallo e del cammeo. Questa tradizione secolare affonda le sue radici nel XVIII secolo, fiorita grazie alla proliferazione di laboratori e aziende altamente specializzate.

Le raffinate tecniche di lavorazione, gelosamente custodite e tramandate di generazione in generazione, hanno permesso alla città di mantenere un ruolo di primo piano indiscusso nel settore, catalizzando l'attenzione di visitatori e collezionisti da ogni angolo del globo.

L'inserimento nel bollettino nazionale IGP non agricolo segna un passo cruciale nella continua valorizzazione di questo inestimabile patrimonio culturale e produttivo. Tale atto sancisce ufficialmente il legame indissolubile tra il territorio di Torre del Greco e le sue inconfondibili eccellenze artigianali, proiettandole verso un futuro di maggiore riconoscimento e protezione.