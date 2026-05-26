Il Comune di Rimini ha annunciato l’avvio del restauro della macchina fotografica gigante Fellinia, una struttura storica e iconica situata lungo il lungomare della città. Il progetto, presentato il 26 maggio 2026, mira al recupero di uno dei simboli più amati da residenti e turisti, posizionato nei pressi di piazzale Kennedy. L’intervento è volto a ripristinare l’edificio che, dagli anni Sessanta, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento culturale e architettonico, oltre a essere una delle attrazioni fotografiche più riconoscibili della riviera.

Gli amministratori locali hanno illustrato che il restauro sarà condotto in più fasi, prevedendo un’attenta opera di conservazione delle caratteristiche storiche e costruttive della Fellinia.

L’amministrazione comunale ha evidenziato l’obiettivo di restituire alla collettività la storica macchina fotografica, “valorizzando il suo ruolo di testimone della storia della balneazione e dell’immaginario felliniano di Rimini”. La struttura, realizzata in cemento armato e materiali plastici, riproduce un vero apparecchio fotografico di grandi dimensioni, configurandosi come un punto di riferimento affettivo e culturale per generazioni di visitatori. I lavori previsti interesseranno sia la facciata esterna, per il ripristino della sagoma originale e dei colori, sia la parte interna, con la prospettiva futura di svilupparne un utilizzo culturale o museale.

Nelle intenzioni dell’ente, la macchina fotografica gigante potrà così tornare a essere un luogo di aggregazione e memoria cittadina.

La Fellinia: storia e significato nel paesaggio urbano di Rimini

La macchina fotografica gigante Fellinia fu costruita nei primi anni Sessanta, durante il periodo di massima espansione turistica della riviera romagnola. Ispirata al cinema di Federico Fellini, il celebre regista riminese, la struttura è una testimonianza unica di pop design e cultura balneare. Nel corso degli anni, la Fellinia ha ospitato una piccola attività fotografica ed è stata oggetto di diversi interventi di manutenzione. Tuttavia, il deterioramento causato dagli agenti atmosferici e dalla salsedine ha reso indispensabile un restauro strutturale per garantirne la conservazione nel tempo.

Dal punto di vista urbanistico, la Fellinia si trova lungo uno dei tratti più frequentati del lungomare nord di Rimini, fungendo da punto di intersezione tra memoria collettiva e paesaggio moderno. La sua presenza, facilmente riconoscibile e profondamente legata all’identità cittadina, ha permesso alla Fellinia di diventare un luogo simbolo anche per rassegne fotografiche ed eventi dedicati alla cultura dell’immagine.

Prospettive future e il valore culturale del restauro

Il progetto di restauro della macchina fotografica gigante non rappresenta solo un’operazione di recupero architettonico, ma anche una strategia per rilanciare le potenzialità culturali del lungomare riminese. La valorizzazione della struttura si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento del waterfront urbano che negli ultimi anni ha visto il restauro di numerosi edifici simbolo della Rimini moderna.

L’interesse cittadino verso la Fellinia è evidente dall’affetto espresso dagli abitanti e dalle istituzioni, che auspicano una sua futura destinazione a spazio espositivo o a fulcro di iniziative culturali legate al cinema e alla fotografia. Questo intervento rientra tra i principali progetti di rigenerazione urbana e culturale in corso nel territorio romagnolo.