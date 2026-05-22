È stato firmato oggi a Roma un nuovo accordo quadro tra Unioncamere, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda. L'intesa mira a consolidare la collaborazione tra il sistema camerale e quello industriale, con l'obiettivo primario di potenziare la formazione delle competenze e supportare la transizione scuola-lavoro nel settore della moda e degli accessori. Questa filiera, strategica per il Made in Italy, si distingue per la sua capacità produttiva, il radicamento territoriale, l'occupazione e la proiezione internazionale.

L'accordo, di durata triennale (2026-2028), rinnova il protocollo già in vigore per il triennio 2022-2025.

Il comparto moda e accessori, che conta oltre 50.000 imprese e 500.000 addetti in Italia, è di primaria importanza. Il protocollo intende promuovere iniziative congiunte: il sistema camerale si occuperà della lettura dei fabbisogni formativi e dei servizi di orientamento al lavoro, mentre le associazioni industriali garantiranno il collegamento tra i percorsi scolastici e le esigenze delle filiere produttive.

Dichiarazioni e obiettivi dell'accordo

Andrea Prete, presidente di Unioncamere, ha enfatizzato l'importanza di questa sinergia: “Sostenere questo percorso significa rafforzare il legame tra formazione e mondo produttivo, offrendo ai giovani strumenti concreti per orientarsi e alle imprese competenze realmente utili alla loro crescita”.

Per Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, “il rinnovo del protocollo con Unioncamere è un passo concreto verso il futuro del Sistema Moda italiano e si inserisce pienamente nella visione del Piano Strategico Nazionale presentato da Confindustria Moda e da Confindustria Accessori Moda in Parlamento da pochi giorni. Oggi competenze e formazione sono temi decisivi per sostenere la competitività futura delle nostre imprese”.

Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda, ha ribadito che “rafforzare il dialogo scuola-impresa è essenziale per costruire le professionalità che il settore richiede, soprattutto dal punto di vista tecnico. La competitività del Made in Italy nasce dalla nostra capacità di attrarre nuovi talenti e formarli con competenze adeguate alle sfide di oggi”.

Il ruolo strategico della formazione nel Made in Italy

Il sistema della moda italiana, con la sua forte presenza di piccole e medie imprese, è storicamente un motore del tessuto produttivo nazionale. Garantisce occupazione qualificata e traina l'export, grazie all'alto livello di competenze e specializzazione maturate in decenni. Il settore è riconosciuto per la sua dinamicità e capacità di innovazione, anche nell'adozione di nuove tecnologie e materiali sostenibili.

Il rinnovato accordo capitalizza su queste caratteristiche, puntando a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro tramite percorsi formativi aggiornati e allineati alle esigenze aziendali. L'iniziativa si colloca in un periodo di profondo cambiamento per la filiera della moda, dove la competitività internazionale dipende sempre più da qualità, flessibilità e dalla capacità di sviluppare nuove professionalità. L'accordo si configura quindi come un pilastro strategico per l'integrazione tra istituzioni formative e industria.