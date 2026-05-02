Il concerto gratuito di Shakira, in programma la sera del 2 maggio 2026 a Copacabana, si preannuncia come uno degli eventi musicali più imponenti degli ultimi anni. Inserito nella rassegna "Tutti a Rio", l'atteso show mira a stabilire un nuovo record di pubblico: si stima che oltre due milioni di persone affolleranno la celebre spiaggia di Rio de Janeiro, superando le presenze registrate da Madonna nel 2024 (1,6 milioni) e da Lady Gaga nel 2025 (circa due milioni). L'evento segna il culmine della carriera live della star colombiana, il cui soprannome "Lobacabana" – omaggio alla sua celebre hit "Loba" – accende l'entusiasmo dei fan e il fermento economico-culturale di Rio.

Già dal mattino del 2 maggio, migliaia di fan hanno affollato la spiaggia, con magliette e gadget di Shakira che hanno rapidamente invaso i negozi locali. La città, tra oceano e Pan di Zucchero, ha predisposto un allestimento scenico di grande impatto: un palco di circa 1.500 metri quadrati, arricchito da maxi schermi LED e una passerella di 25 metri che si estende verso il pubblico. L'evento genererà un impatto economico stimato in circa 130 milioni di euro (ossia 776,2 milioni di real brasiliani), superando i 78 milioni di euro (469 milioni di real) del concerto di Madonna nel 2024 e i 100 milioni di euro (592 milioni di real) di Lady Gaga nel 2025. Per la realizzazione, il Comune ha investito circa 3,4 milioni di euro (20 milioni di real), a cui si aggiungono significativi contributi dal settore privato.

L'iniziativa avrà ricadute positive su diversi settori, tra cui turismo, ospitalità, trasporti e commercio locale. Per gestire l'afflusso, sono stati potenziati i servizi di trasporto pubblico, previsti blocchi del traffico e la metropolitana sarà operativa 24 ore su 24 con biglietti dedicati per facilitare l'accesso e il deflusso dall'area del concerto. Sul fronte della sicurezza, sono stati dispiegati quasi ottomila agenti, che presidieranno i 18 varchi d'accesso e monitoreranno l'evento anche con l'ausilio di droni e sistemi di riconoscimento facciale.

Il modello dei megaconcerti a Rio e l'impatto economico

Il concerto di Shakira si inserisce nel più ampio contesto di "Tutti a Rio", una rassegna di grandi eventi che animerà il calendario cittadino fino al 2028.

Le stime indicano circa due milioni di spettatori a Copacabana, una cifra in linea con le precedenti edizioni. L'analisi del pubblico atteso rivela che il 13,9% sarà composto da turisti interni, l'1,6% da visitatori stranieri e l'84,6% da residenti dell'area metropolitana di Rio.

L'impatto economico generato dall'evento va ben oltre la singola serata del concerto. La sola presenza di Shakira è destinata a generare un flusso di spesa superiore a 776 milioni di real, principalmente attraverso consumi legati a soggiorni alberghieri, ristorazione e commercio locale. La spesa media giornaliera è stimata in circa 547 real per i turisti brasiliani (con una permanenza media di tre giorni) e 626 real per i visitatori internazionali (con quattro giorni di permanenza).

Il beneficio si traduce anche in un aumento delleentrate fiscali locali, evidenziato dalla crescita delle riscossioni d'imposta in occasione di eventi analoghi: a maggio 2025 si è registrato un aumento delle entrate del 23,2% rispetto a maggio 2023, anno in cui non furono ospitati concerti di tale portata sulla spiaggia.

Copacabana: patrimonio UNESCO e palcoscenico globale

Lo scenario di Copacabana, scelto per ospitare eventi di tale portata, è riconosciuto dall'UNESCO dal 2012 come parte del "Sito Rio de Janeiro: paesaggi carioca tra la montagna e il mare". Questa spiaggia iconica si afferma come un simbolo di integrazione tra paesaggio naturale e attività umana, fungendo da palcoscenico per le esibizioni di star internazionali del calibro di Madonna, Lady Gaga e ora Shakira.

La forza di Copacabana risiede nella sua combinazione unica di infrastrutture, scenografia mozzafiato e notevole capacità logistica. Questi elementi posizionano Rio de Janeiro tra le capitali mondiali della musica dal vivo. La copertura mediatica internazionale dei concerti di "Tutti a Rio" supera i 250 milioni di dollari annui in visibilità spontanea, consolidando la posizione della città nell'arena globale. I numeri riflettono la strategia del Comune di investire nei grandi eventi come motore di crescita e lavoro, con ricadute che abbracciano l'intero tessuto produttivo urbano.

In questo contesto, Copacabana si conferma un polo di attrazione turistica, musicale ed economica. Il megaconcerto di Shakira non solo chiude idealmente il ciclo di successi avviato negli anni precedenti, ma rinnova anche il ruolo strategico della cultura e dello spettacolo nelle politiche urbane di Rio de Janeiro, proiettando la città verso un futuro di grandi appuntamenti internazionali.