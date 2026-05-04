La decima edizione del Riviera International Film Festival (Riff) ha preso il via a Sestri Levante. Il red carpet, domani 5 maggio dalle 17:30 al Cinema Ariston, accoglierà il neoletto premier ungherese Péter Magyar, ospite d'onore. Magyar presenterà Spring Wind – The Awakening, documentario sulla sua ascesa politica, diretto da Tamás Topolánszky e prodotto da Claudia Sümeghy. L'opera sarà proiettata per la prima volta fuori dall'Ungheria.

La presenza di Magyar a Sestri Levante segna il suo primo impegno internazionale dopo la vittoria elettorale che ha concluso sedici anni di governo di Viktor Orban.

La proiezione di Spring Wind – The Awakening sarà seguita da una cena di gala e da una conferenza stampa mercoledì 6 maggio. Il documentario ha già ottenuto un successo notevole: oltre 3,3 milioni di visualizzazioni su YouTube in due giorni e ai vertici degli ascolti HBO per due settimane, come Magyar ha ricordato sui social, ringraziando autori e organizzatori.

Un parterre internazionale di stelle del cinema

Il Festival vanta un nutrito elenco di personalità globali. Tra gli ospiti spicca l'attrice colombiana Maria del Rosario, protagonista di Legionario (in concorso) e già nel cast di Una sterminata domenica, miglior film italiano a Venezia 2023. Presente anche Saja Kilani, attrice giordano-canadese (La voce di Hind Rajab), che terrà un talk e sarà in giuria con Barbara Alberti, Antonia Liskova, Tereza Nvotova e Rachel Greenwood.

Il red carpet vedrà sfilare anche Alessio Lapice (fiction Rai Roberta Valente - Notaio in Sorrento) e Alvise Rigo (già diretto da Ferzan Ozpetek e Pedro Almodóvar, nel cast di The Beauty su Netflix). Tra gli altri nomi: l'artista Pietro Terzini (locandina 2026), Nils Hartmann (dirigente Sky Studios Italia), la regista lituana Gabrielė Urbonaitė (con Renovation) e Markus Ott (direttore della fotografia di Six weeks on). Il programma include talk con Luca Argentero e masterclass con Matthew Modine, Stephen Frears, Silvio Soldini e Giovanni Veronesi.

Riff: impatto e prospettive

La decima edizione del Riff attira significativa attenzione mediatica, grazie a Magyar e all'ampio ventaglio di ospiti. A livello istituzionale, sono attesi il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro.

La limitata presenza di altre figure politiche di rilievo evidenzia il focus dell'evento sul suo carattere cinematografico, culturale e turistico per la Baia del Silenzio.

Il Festival si articola tra Cinema Ariston, centro storico, zona mare e nuove location. Le giurie sono presiedute da Nicola Giuliano (lungometraggi), Florent Beauverd (documentari) e Giulia Grandinetti (cortometraggi). Il Riff si conferma una vetrina cruciale per registi emergenti e produzioni innovative, ponendo l'accento su temi attuali e sul dialogo interculturale che modella il cinema europeo.

Il documentario Spring Wind – The Awakening, filmato per oltre un anno, offre uno sguardo approfondito sulla campagna elettorale di Magyar, includendo retroscena e conversazioni informali.

I suoi autori, Tamás Topolánszky e Claudia Sümeghy, lo definiscono una "testimonianza della fine di una stagione politica", con risvolti che trascendono la realtà ungherese per toccare lo scenario europeo, mutato nelle narrazioni politiche veicolate attraverso il cinema.