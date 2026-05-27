Oltre cento opere provenienti dall’archivio visivo di un autore considerato tra i più influenti della controcultura americana degli anni Sessanta approdano a Napoli. Fino al 31 agosto, al Castel Nuovo, è visitabile la mostra “Robert Crumb. Cattivi pensieri”, la prima in Italia dedicata al maestro del fumetto underground e tra i più importanti disegnatori dal vero del nostro tempo.

L'esposizione

L’esposizione raccoglie quasi 50 lavori originali, tra tavole, illustrazioni e acqueforti, affiancati da riproduzioni, pubblicazioni, dischi e materiali legati alla sua produzione artistica.

Un percorso che attraversa le diverse fasi della carriera di Crumb, dalle provocazioni di “Zap Comix” e della rivista-laboratorio “Weirdo”, fino alla saggezza ironica di Mr. Natural, alla monumentale “Genesi” e al più recente ritorno al comic book con “Tales of Paranoia”.

Nato a Filadelfia nel 1943 e residente in Francia da molti anni, Robert Crumb ha creato personaggi iconici come Fritz il Gatto e Mr. Natural. Attraverso un tratto estremamente dettagliato e personale, ha trasformato ossessioni, satira sociale e passione per la musica roots in una rappresentazione cruda e diretta del Novecento.

Comicon e il Comune di Napoli - un legame profondo

La mostra, realizzata grazie alla collaborazione tra Comicon e il Comune di Napoli, con la curatela del direttore artistico Matteo Stefanelli, rientra nel programma Comicon Off.

“Con Robert Crumb arriva a Napoli una mostra capace di aprire nuovi orizzonti di dialogo tra discipline, linguaggi e sensibilità diverse. L'incontro tra l'universo iconico del fumetto e gli ambienti storici di Castel Nuovo genera un'esperienza culturale di grande intensità: le sale del castello diventano spazio vivo di confronto tra patrimonio artistico e immaginario visivo contemporaneo. Promuovere iniziative come questa significa investire nella cultura come strumento di apertura e crescita, confermando Napoli come città capace di accogliere i linguaggi della creatività”, afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che richiama anche il progetto di valorizzazione dedicato ad Andrea Pazienza alla Mostra d’Oltremare, “che vogliamo destinare definitivamente al Pan”.

L’esposizione si articola in quattro sezioni: “Il labirinto interiore”, “Lo sguardo controculturale”, “L’alfabeto dell’ossessione” e “Dialogo d’artista: Robert Crumb e Pacecco De Rosa”, quest’ultima pensata come un inedito confronto con un artista napoletano del Seicento.

“Il disegno di Crumb è una corrosione controllata: il suo inchiostro scioglie ogni decoro per mostrare la sostanza più nuda e granulosa delle cose. Da sessant’anni l'artista ritrae l'umanità per un'urgenza vitale, rifiutando le maschere della modernità e usando il segno per dire la verità. Soprattutto quando brucia”, osserva il curatore Matteo Stefanelli.