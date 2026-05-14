Il regista Roberto Andò dedica un ritratto a Ferdinando Scianna nel film “Scianna - Il fotografo dell’ombra”, in onda su Rai 5 venerdì 15 maggio alle 23.35. L'opera celebra Scianna, nato a Bagheria nel 1943, il primo italiano ammesso nell'agenzia fotografica internazionale Magnum. Andò definisce il film un “gesto di gratitudine”, poiché le fotografie di Scianna hanno influenzato la sua formazione quanto i libri di Sciascia, unendo “mente, occhio e cuore”.

Scianna, “figlio dei limoni”, ha fotografato la vita siciliana fin dall'adolescenza. Un incontro cruciale con Leonardo Sciascia lo segnò profondamente, cambiandogli la vita; Sciascia divenne per lui “padre spirituale” e “amico più importante”.

Il documentario esplora il rapporto con il padre, che definiva il fotografo “Uno che ammazza i vivi e resuscita i morti”, e tappe professionali come il volume “Feste religiose in Sicilia” e la fotografia di moda con Marpessa.

Luce, ombra e la costellazione di amicizie

Nel film, Andò evidenzia come luce e ombra siano centrali nella fotografia e nella vita di Scianna. Il fotografo afferma: “Amo il sole perché fa ombra. L’ombra definisce, rivela, trattiene”. L’ombra diventa così veicolo di racconto e memoria, materia viva delle relazioni, con Scianna che immagina il paradiso come una cena con gli amici. Attorno a lui si muove una costellazione di amicizie e collaborazioni, tra cui Henri Cartier-Bresson, Romeo Martinez e Roberto Leydi, che hanno sostenuto la sua carriera.

L'amicizia con Henri Cartier-Bresson fu determinante per il suo ingresso in Magnum nell’ottobre 1982, segnando una svolta cruciale. Scianna è sempre rimasto legato alla dimensione narrativa della fotografia, dove il vissuto personale incontra la memoria collettiva. La pubblicazione di “Feste religiose in Sicilia” nel 1965, con testi di Leonardo Sciascia, segnò il suo debutto e l'inizio di una duratura collaborazione. I suoi lavori, diffusi su riviste internazionali, lo consacrarono punto di riferimento per generazioni di fotografi, grazie al suo stile evocativo e poetico. Oggi, la sua produzione è ammirata in gallerie e musei internazionali. Scianna esplora la profondità dell'animo umano con la forza delle sue immagini, mantenendo un legame saldo con la propria terra e con chi ha scandito, tra luci e ombre, i passaggi più significativi della sua vita.