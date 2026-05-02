Roberto Vecchioni porta il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour” a Bologna, con un atteso appuntamento il 4 maggio all’EuropAuditorium. Lo spettacolo, ispirato al suo libro omonimo pubblicato da Einaudi nel 2024, si configura come un’esperienza che fonde musica e racconto, ripercorrendo i momenti salienti della carriera e della poetica del cantautore. Vecchioni ha espresso il suo profondo legame con la città, affermando: “Bologna è fatta di persone”, e ha ricordato amici e colleghi che hanno segnato la storia della musica italiana, come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gli Stadio e Gianni Morandi, tutte figure emblematiche del capoluogo emiliano.

Il concerto è strutturato in due momenti distinti. La prima parte è dedicata all’esecuzione di brani tratti dall’album “L’Infinito” (2018), attraverso i quali emerge una profonda riflessione sull’amore e sulla capacità di sfidare il destino. Questi temi rispecchiano le recenti considerazioni dell’artista, che sottolinea “il forte senso di amore verso tutto ciò che si vive”. La seconda sezione della serata è invece un omaggio ai classici del suo vasto repertorio, ripercorrendo la sua lunga e prolifica carriera musicale. Le canzoni scelte fungono da filo conduttore per un viaggio attraverso tematiche universali quali amore, sogno, dolore e felicità, culminando in una visione unificatrice: “la vita va amata sempre, comunque sia”.

Il significato del titolo e la band sul palco

Il titolo dello spettacolo, come specificato dall’artista stesso, è un esplicito richiamo a “Chiamami ancora amore”. Il contrasto evocato tra silenzio e tuono simboleggia due dimensioni fondamentali dell’esistenza: il silenzio rappresenta la sfera interiore, legata all’immaginazione e allo spirito, mentre il tuono incarna la vita vissuta nelle sue esperienze intense e concrete. Sul palco, a fianco di Vecchioni, la sua band storica garantisce l’eccellenza musicale: Lucio Fabbri al pianoforte e violino, Massimo Germini alla chitarra, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi alla batteria.

La scaletta del tour si sviluppa come una vera e propria narrazione autobiografica, in cui Vecchioni esplora le sue grandi passioni: dalla letteratura alla filosofia, dalla centralità della musica al cinema.

Questi elementi sono sapientemente intrecciati nei brani proposti, creando un dialogo continuo tra note, parole e pensiero, e fornendo una coerenza tra l’album “L’Infinito” e il libro “Tra il silenzio e il tuono”.

Bologna, crocevia di musica e ricordi

Bologna riveste un’importanza significativa nella vita pubblica e privata di Vecchioni. Oltre a essere stata un crocevia di incontri con colleghi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della canzone italiana, la città è per il cantautore milanese un luogo intriso di memoria e di relazioni autentiche. L’EuropAuditorium, che ospita questa tappa del tour, è riconosciuto come una delle principali sale per i grandi eventi e concerti d’autore nel capoluogo emiliano.

Il “Tra il silenzio e il tuono Tour” enfatizza il valore del racconto personale e della capacità della musica di stimolare profonde riflessioni sui sentimenti e sulla vita. L’accostamento di brani recenti e di canzoni che hanno scandito la storia del cantautore permette al pubblico di intraprendere, insieme all’artista, un viaggio emozionale e mnemonico, in uno spazio che si fa punto d’incontro tra l’esperienza individuale e la grande tradizione musicale italiana.