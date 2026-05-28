Il 30 maggio 2026, l’Allianz Stadium di Torino si prepara ad accogliere nuovamente Rockin’1000, la straordinaria formazione composta da mille musicisti. Questo evento unico promette uno spettacolo di dimensioni e coinvolgimento eccezionali, segnando il ritorno in Italia di un collettivo che ha saputo trasformare la musica dal vivo in una grande esperienza collettiva di risonanza internazionale. L’appuntamento è realizzato con il patrocinio della Città di Torino e in partnership con Turismo Torino e Provincia.

Sul palco, un’orchestra rock senza precedenti vedrà la partecipazione di duecento cantanti, duecento batteristi, duecento bassisti, trecentocinquanta chitarristi, sessanta tastieristi e quaranta fiati.

A guidare questa imponente band saranno i direttori musicali Daniel Plentz, alla sua settima conduzione con Rockin’1000 e membro dei Selton, e Rodrigo D’Erasmo, violinista e direttore d’orchestra noto anche per la sua collaborazione con gli Afterhours. A due anni dall’ultima esibizione in Piazza San Carlo, in occasione della serata finale dell’Eurovision Song Contest, Rockin’1000 proporrà un concerto interamente firmato dalla band, eseguendo in perfetta sincronia e ad altissimo volume alcuni dei più celebri brani della storia del rock.

La line-up dell’evento sarà arricchita dalla presenza straordinaria di Elio e le storie tese e da una performance del rapper Nitro. Le porte dello stadio si apriranno alle ore 18, dando il via a una serata ricca di appuntamenti.

Dalle 20, il pre-show animerà l’attesa con un dj set e l’esibizione di Pietro Morello. Un coinvolgente countdown accompagnerà il pubblico fino alle 21, orario d’inizio del concerto. La serata sarà condotta da Lodovica Comello, che torna ad affiancare la band dopo aver presentato gli eventi speciali di Cesena dello scorso anno.

Rockin’1000: un fenomeno musicale globale

Dalla sua genesi nel 2015 a Cesena, dove il collettivo si unì con l’obiettivo di invitare i Foo Fighters a suonare in Italia, Rockin’1000 ha saputo esportare la propria formula unica in oltre venti città tra Europa e Sud America, esibendosi davanti a centinaia di migliaia di spettatori. Dopo i successi ottenuti a Parigi, Madrid e San Paolo, il concerto di Torino assume un significato particolare, rappresentando un importante ritorno del progetto nel suo paese d’origine, a poca distanza dal luogo dove questo fenomeno globale ha preso vita oltre un decennio fa.

Il coinvolgimento di mille musicisti, provenienti da contesti diversi, si traduce in una vera e propria celebrazione della musica come linguaggio universale, capace di unire persone di culture ed esperienze differenti. Le esibizioni, rigorosamente dal vivo, propongono arrangiamenti appositamente studiati per una formazione così imponente, valorizzando il repertorio delle più iconiche band rock di sempre. L’iniziativa si conferma all’avanguardia nel panorama degli eventi musicali collaborativi su larga scala.

Sinergie e promozioni per l’evento torinese

L’appuntamento del 30 maggio è reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner di prestigio, tra cui Frecciarossa, Radio Italia solomusicaitaliana e l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism).

La Stampa si conferma media partner dell’evento, mentre tra gli sponsor figurano Jeep, Wizzair, Nuui, CoopVoce, Lavazza e San Benedetto. Un ruolo chiave è svolto dal supporto logistico e turistico offerto da Trenitalia (Gruppo FS) attraverso l’offerta “Speciale Eventi”. Questa promozione consente ai partecipanti di raggiungere Torino con sconti fino al 75% rispetto al prezzo del biglietto base, promuovendo così la sostenibilità ambientale e la mobilità responsabile.

L’Allianz Stadium, scelto come teatro di questo straordinario evento, si conferma una delle principali location per spettacoli e grandi appuntamenti nel capoluogo piemontese. La sua struttura è ideale per accogliere un vasto pubblico e offrire un’esperienza immersiva.

Il concerto di Rockin’1000 non è solo un’occasione musicale di altissimo livello, ma anche un’importante iniziativa per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, grazie alla sinergia tra realtà culturali e operatori economici locali.