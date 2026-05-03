I Rolling Stones si preparano a lanciare il loro nuovo album, intitolato 'Foreign Tongues', la cui uscita è fissata per il 10 luglio. L’annuncio ufficiale arriva dalla leggendaria rock band, composta da Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards, che nelle scorse ore hanno svelato la copertina del disco sulle proprie piattaforme. Questo progetto si preannuncia come uno dei più attesi dell’estate musicale.

A conferma dell’imminente pubblicazione, la band ha anche condiviso un breve estratto di tredici secondi di un brano inedito, il cui titolo non è stato ancora rivelato.

'Foreign Tongues' segna un traguardo importante nella carriera del gruppo, essendo il venticinquesimo album in studio dei Rolling Stones. L’attesa per il nuovo lavoro discografico è stata alimentata da diverse iniziative di marketing nelle settimane precedenti alla conferma del titolo e alla diffusione della copertina.

Questo nuovo capitolo segue 'Hackney Diamonds', il precedente album pubblicato circa due anni e mezzo fa, che aveva segnato un significativo ritorno sulle scene per la storica formazione inglese. La condivisione della copertina e del titolo di 'Foreign Tongues' è avvenuta tramite i profili Instagram personali dei membri della band: Jagger (82 anni), Richards (82 anni) e Wood (78 anni), confermando le indiscrezioni che circolavano da giorni.

Le recenti attività dei Rolling Stones e l'attesa per il nuovo disco

L’annuncio del nuovo album giunge in un periodo di fermento per i Rolling Stones. La band ha recentemente concluso la sua ultima tournée nordamericana nel 2024, dimostrando ancora una volta la propria inesauribile energia sul palco. Negli anni precedenti, si era parlato di una possibile e più estesa tournée europea, che tuttavia non è mai stata ufficialmente annunciata e sarebbe stata annullata prima della conferma. Questa decisione sarebbe stata influenzata dal desiderio di Keith Richards di evitare lunghi periodi di viaggio.

La pubblicazione di un frammento musicale senza titolo e di altri contenuti promozionali ha mantenuto elevata l’attenzione degli appassionati e della stampa internazionale nei confronti del gruppo.

Il forte legame tra la band e il suo vasto pubblico si è consolidato nel tempo, anche grazie a strategie mediatiche efficaci. La scelta di diffondere la copertina e i dettagli principali di 'Foreign Tongues' attraverso i social network evidenzia la volontà di coinvolgere attivamente i fan, comprese le nuove generazioni, nella scoperta delle loro ultime produzioni. L’album andrà così ad arricchire una discografia già immensa, che ha attraversato e plasmato diverse epoche del rock internazionale.

'Foreign Tongues': un nuovo capitolo nella storia della band

'Foreign Tongues' si inserisce in una discografia leggendaria, succedendo a 'Hackney Diamonds', che nel 2023 aveva riscosso un notevole successo di critica e pubblico.

Fondati nel 1962, i Rolling Stones hanno pubblicato ventiquattro album in studio prima di questo nuovo lavoro, cementando la loro posizione come icone indiscusse della musica contemporanea. Ogni nuova pubblicazione della band è tradizionalmente accompagnata da significative campagne promozionali ed eventi correlati, a testimonianza della loro continua capacità di innovare la comunicazione nel panorama musicale globale.

Le recenti tournée e le esibizioni dal vivo confermano la vitalità dello storico trio, composto da Jagger, Richards e Wood, nel proporre sia il loro vasto repertorio classico sia le nuove composizioni. I concerti della band continuano ad attrarre un’enorme partecipazione di pubblico, riaffermando l’impatto duraturo che i Rolling Stones hanno esercitato e continuano a esercitare sulla cultura musicale internazionale.

Il nuovo album, con la sua attesa uscita il 10 luglio, rappresenta quindi un ulteriore, significativo capitolo nella straordinaria e prolungata carriera di una formazione che, pur evolvendosi attraverso diverse stagioni artistiche, rimane un punto di riferimento ineludibile nel panorama della musica rock mondiale.