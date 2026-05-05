I Rolling Stones hanno ufficializzato l'uscita del loro nuovo album in studio, intitolato Foreign Tongues, disponibile in tutto il mondo dal 10 luglio. La raccolta, composta da quattordici brani inediti, segna il ritorno della band a meno di tre anni dal successo di Hackney Diamonds e vede nuovamente alla produzione il vincitore di Grammy Andrew Watt.

L'album è anticipato dal singolo In the Stars, già disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia d'apertura Rough and Twisted. Entrambi i brani saranno pubblicati anche in formato fisico il 15 maggio.

Le sessioni di registrazione, svoltesi in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, sono state descritte dai membri della band come un periodo di eccezionale creatività. Mick Jagger ha affermato: «Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile». Keith Richards ha aggiunto: «È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo». Ronnie Wood ha evidenziato l'atmosfera collaborativa: «L’atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l’intero processo.

Molto spesso abbiamo centrato l’obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti».

Collaborazioni e omaggi speciali

Foreign Tongues si distingue per la presenza postuma del leggendario batterista Charlie Watts, grazie a una delle sue ultime sessioni di registrazione. Il disco vanta inoltre contributi di musicisti di fama mondiale come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Queste collaborazioni sottolineano la volontà degli Stones di esplorare nuovi territori sonori e testuali, pur mantenendo il loro inconfondibile stile.

Il lancio e la visione artistica

L'annuncio del nuovo progetto è stato preceduto da una campagna di lancio originale, che ha incluso poster a Londra con lo pseudonimo "The Cockroaches" e un QR code per il sito ufficiale, oltre a cartelloni con il celebre logo della lingua e la scritta Foreign Tongues in diverse lingue.

Il sito della band ha ospitato anche video dallo studio e una grafica puzzle che ha svelato la copertina dell'album, un dipinto dell'artista americano Nathaniel Mary Quinn. L'evento di presentazione del disco è previsto a Brooklyn nel pomeriggio del giorno dell'annuncio, a testimonianza del costante legame internazionale della band.

Con Foreign Tongues, i Rolling Stones, con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, confermano la loro vitalità e la capacità di reinventarsi. L'album, che segue Hackney Diamonds (pubblicato nel 2023 come primo lavoro di inediti dal 2005), si inserisce nella lunga storia della band, capace di sorprendere sia per la cifra stilistica sia per il livello delle collaborazioni. La presenza di Charlie Watts rappresenta un omaggio alla memoria e alla tradizione del gruppo, rafforzando ulteriormente il valore di questa nuova produzione.