I Rolling Stones hanno presentato il videoclip di “In the Stars”, il loro nuovo singolo estratto dall’attesissimo album “Foreign Tongues”, la cui uscita è fissata per il 10 luglio 2026. Il video, diretto da François Rousselet, ha catturato l’attenzione per l’uso innovativo della tecnologia deepfake, che ha permesso di ringiovanire digitalmente Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, facendoli apparire come nei loro iconici anni Settanta.

La sofisticata tecnica di de-aging è stata sviluppata da Deep Voodoo, l’azienda fondata da Trey Parker e Matt Stone, celebri creatori della serie “South Park”.

Nel videoclip, i membri della band si esibiscono con il loro aspetto giovanile in un’atmosfera da “house party” all’interno di un magazzino, circondati da un pubblico entusiasta. Al loro fianco, l’attrice Odessa A’zion, nota per i suoi ruoli in film come “Hellraiser” e candidata al BAFTA per “Marty Supreme”, aggiunge dinamismo alla scena danzando accanto alle versioni digitalmente ringiovanite degli Stones. Deep Voodoo non è nuova a queste collaborazioni, avendo già realizzato effetti di de-aging per video musicali di artisti del calibro di Billy Joel e Kendrick Lamar. La regia di Rousselet spinge il video verso toni sempre più surreali, con la comparsa di numerosi batteristi e chitarristi che affollano il set, intensificando l’esperienza visiva.

L’innovazione tecnologica che ringiovanisce i Rolling Stones

La scelta di impiegare la tecnologia deepfake per rievocare l’immagine dei Rolling Stones dei tardi anni Settanta non è casuale, ma mira a stabilire un ponte visivo con un’epoca fondamentale della loro carriera. Deep Voodoo, specializzata in effetti visivi all’avanguardia, offre agli artisti la possibilità di esplorare nuove frontiere nella loro rappresentazione scenica. Il regista François Rousselet ha saputo integrare questa innovazione, creando un’atmosfera che richiama l’energia delle origini del gruppo.

L’approccio visivo di Rousselet, che ha già diretto altri videoclip per la band, dimostra una costante ricerca di dialogo tra la tradizione musicale e le nuove possibilità offerte dalla tecnologia.

L’inclusione di Odessa A’zion, attrice in ascesa con un curriculum cinematografico già significativo, arricchisce il progetto con una presenza contemporanea e vivace. La performance, che si evolve in un crescendo caleidoscopico, amplifica la spettacolarità moltiplicando digitalmente i musicisti in scena, creando un effetto visivo di grande impatto.

“Foreign Tongues”: il nuovo album e la produzione d’eccellenza

“In the Stars” si configura come il secondo singolo estratto da “Foreign Tongues”, il prossimo atteso album dei Rolling Stones. Il disco, la cui uscita è programmata per il 10 luglio 2026, è stato registrato presso i prestigiosi Metropolis Studios di Londra, riconosciuti a livello internazionale per la loro eccellenza.

“Foreign Tongues” si preannuncia come un capitolo significativo nella lunga e gloriosa storia discografica della band, che vanta oltre sessant’anni di attività e si conferma come uno dei gruppi più longevi e influenti del panorama rock mondiale.

I Metropolis Studios rappresentano un punto di riferimento per la produzione musicale di alta qualità, avendo ospitato in passato sessioni di registrazione di numerosi artisti di fama mondiale. Questi studi offrono un ambiente tecnologicamente avanzato e acusticamente impeccabile, ideale per la creazione di opere di grande spessore. Con il lancio di questo nuovo lavoro e l’audace integrazione di tecnologie all’avanguardia come il deepfake, i Rolling Stones ribadiscono la loro straordinaria capacità di reinventarsi, fondendo la loro ricca memoria storica con una costante sperimentazione visiva.

L’ottima accoglienza del videoclip sottolinea l’impatto duraturo della band, capace di coinvolgere sia il pubblico storico che le nuove generazioni, consolidando la loro influenza sia nella scena musicale che nell’immaginario collettivo.