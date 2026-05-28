Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della narrazione: Edoardo Leo, attore e regista di grande successo, ha annunciato un evento straordinario che vedrà il suo acclamato spettacolo “Ti racconto una storia” approdare per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma. La data da segnare è il 7 maggio 2027, un’occasione che si preannuncia come una vera e propria celebrazione del percorso artistico di Leo e del suo legame con il pubblico.

Dopo anni di tournée sold out e teatri gremiti in ogni angolo d’Italia, lo show che ha conquistato migliaia di spettatori di tutte le età raggiungerà la prestigiosa arena romana.

Questo debutto al Palazzo dello Sport rappresenta una tappa significativa e un momento culminante nella carriera dell’artista, testimoniando il successo e la profonda risonanza culturale che “Ti racconto una storia” ha saputo costruire nel tempo, affermandosi come un vero e proprio cult del teatro contemporaneo italiano.

Una festa della parola e dell'emozione nella capitale

L’evento è stato meticolosamente concepito non solo come una rappresentazione teatrale, ma come una grande festa condivisa con il pubblico. La produzione è affidata a Stefano Francioni Produzioni, con l’organizzazione curata da Ventidieci, garanzia di un allestimento di alto livello. Sul palco, Edoardo Leo sarà affiancato da Jonis Bascir, presenza fissa dello spettacolo, che arricchirà la serata con le sue apprezzate improvvisazioni musicali, aggiungendo un tocco unico all’esperienza.

Il cuore di “Ti racconto una storia” risiede nella sua capacità di intessere un dialogo autentico e diretto con la platea, alternando sapientemente ironia, poesia e momenti di profonda riflessione. Questo mix equilibrato ha reso lo spettacolo un appuntamento irrinunciabile per chi cerca un’esperienza teatrale che sappia divertire, commuovere e far pensare. La serata al Palazzo dello Sport si configura come un’opportunità unica per ripercorrere il meglio di questo percorso artistico, in un’atmosfera di gioia e condivisione.

Un viaggio lungo trent'anni tra ricordi e comicità

Durante lo show, Edoardo Leo guiderà gli spettatori in un affascinante viaggio attraverso trent’anni di carriera, attingendo a un ricco bagaglio di appunti personali, ritagli di giornale, ricordi preziosi e racconti inediti.

L’artista si interrogherà sul meccanismo dell’umorismo, sul potere della risata e sull’essenziale bisogno umano di narrare e ascoltare storie. Sarà un’occasione per riflettere insieme sulla comicità e sulla poesia, e sul ruolo degli artisti nella vita di tutti i giorni.

Leo stesso ha espresso il desiderio di fare di questa serata un momento speciale, una “festa della parola e del racconto”, pensata per ringraziare il pubblico che lo ha accompagnato in questi anni. L’evento promette di essere un’esperienza immersiva, dove ogni spettatore potrà sentirsi parte di un dialogo collettivo. I biglietti per questa attesissima celebrazione sono già disponibili e acquistabili attraverso il circuito ufficiale TicketOne.