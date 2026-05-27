È stato ufficializzato all'Auditorium dell'Ara Pacis un protocollo triennale tra la Sovrintendenza Capitolina e l'Associazione La Rotta di Enea, volto a promuovere l'immenso patrimonio culturale legato al mito di Enea. L'accordo, siglato nella Capitale, prevede un ricco calendario di mostre, eventi, percorsi tematici, convegni e concerti, con l'obiettivo di valorizzare la figura dell'eroe troiano e il suo profondo significato per la cultura europea e romana. Sergio Ferraro, membro del consiglio direttivo dell'associazione promotrice, ha sottolineato l'importanza dell'intesa: “Oggi sigliamo un accordo con la sovrintendenza capitolina per promuovere l'immenso patrimonio culturale e valoriale legato alla figura di Enea”.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'itinerario culturale ‘La Rotta di Enea’, riconosciuto e certificato dal Consiglio d’Europa dal 2021. L’incontro, intitolato ‘La Rotta di Enea - Roma crocevia di cultura e di dialogo’, ha ribadito la centralità del mito di Enea nella costruzione identitaria di Roma, in particolare durante l’epoca augustea. Giovanni Cafiero, presidente dell’associazione, ha richiamato i valori universali di accoglienza, incontro tra le culture e solidarietà tra generazioni, affermando che “il mito di fondazione di Roma è legato al viaggio dell’esule troiano con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio per mano” e che questi valori sono “temi di grande attualità”.

Il valore europeo e multidisciplinare del mito di Enea

Lucrezia Ungaro, responsabile scientifica del settore mostre dell’associazione, ha evidenziato l’approccio multidisciplinare della collaborazione, che spazia dalla valorizzazione dei siti archeologici e monumentali ai beni paesaggistici della Capitale, coinvolgendo tutte le arti, dal teatro alla musica. “La collaborazione esalta i valori di cui è portatore la figura di Enea e lo fa in tutte le arti, coinvolgendo i siti archeologici, monumentali e i beni paesaggistici della Capitale”, ha dichiarato Ungaro. L’evento romano è stato anche un'occasione per presentare i 49 itinerari culturali certificati dal Consiglio d’Europa, strumenti efficaci di diplomazia culturale e dialogo tra Paesi, istituzioni e cittadini europei.

Sergio Ortega Muñoz, presidente del board europeo del programma degli itinerari culturali, ha sottolineato come questi percorsi siano nati “per raccontare l’Europa come spazio di incontro, strumento di diplomazia culturale”. Attualmente, i 49 itinerari riconosciuti coinvolgono musei, università e istituzioni di diversi Stati membri, testimoniando la pluralità e la ricchezza del patrimonio europeo condiviso. Ortega Muñoz ha auspicato che l’accordo siglato possa incentivare l’espansione dei percorsi dedicati a Enea e promuovere ulteriori eventi comuni, rafforzando il dialogo interculturale.

“Troia e Roma”: Enea ponte culturale al Colosseo

Il profondo valore culturale e simbolico della figura di Enea trova ulteriore riscontro nella grande mostra “Troia e Roma.

Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, ospitata dal 12 giugno al 18 ottobre 2026 al Parco Archeologico del Colosseo. L’esposizione, promossa nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa e il Mediterraneo, rappresenta un’importante iniziativa di diplomazia culturale tra Italia e Turchia. La mostra riunisce oltre 220 opere provenienti da diciannove musei turchi, di cui 100 reperti in prestito dal Museo di Troia e 50 mai esposti prima in Italia. Curata da Sinem Düzgören, l'esposizione accoglie i visitatori con una replica monumentale del Cavallo di Troia, che apre il percorso.

L’allestimento pone l’accento su Enea come “ponte culturale” tra le due nazioni, sensibilizzando il pubblico sul reale patrimonio archeologico di Troia e approfondendo i rapporti storici tra il Mediterraneo Orientale e Roma.

Opere di rilievo come la Testa di Augusto e l’Afrodite di Cnido arricchiscono il percorso espositivo. La direttrice Düzgören ha evidenziato il valore della mostra anche come stimolo al turismo culturale verso Çanakkale e come occasione di cooperazione accademica internazionale. L’approfondimento del mito di Enea e la valorizzazione dei siti archeologici rafforzano, dunque, la funzione di dialogo e incontro tra culture che l’itinerario e le iniziative a esso collegate intendono promuovere.