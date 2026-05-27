Sarà inaugurata domani a Roma la mostra “Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA. 1946 - 2026”, che aprirà poi gratuitamente al pubblico fino al 30 giugno negli spazi del Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42.

L’esposizione ripercorre, attraverso 122 fotografie, il lungo percorso delle donne italiane verso la conquista dei diritti, dalle prime sindache elette nel 1946 fino alla recente approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio.

La mostra

Ottant’anni di cambiamenti sociali, battaglie civili e traguardi legislativi raccontati attraverso le immagini di 135 protagoniste. Con questa raccolta fotografica l’ANSA intende rendere omaggio non solo ai volti più noti, ma anche a tutte quelle donne che, lontano dai riflettori, hanno contribuito concretamente al cammino verso l’uguaglianza.

La mostra sarà presentata alla stampa domani alle ore 11 alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del presidente dell’ANSA Giulio Anselmi e dell’amministratore delegato Stefano De Alessandri. Prevista anche la partecipazione dell’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti, che sarà intervistata dal direttore dell’ANSA Luigi Contu. Per assistere all’inaugurazione sarà necessario accreditarsi attraverso il portale della Camera o tramite l’indirizzo email dedicato dell’ufficio stampa.

Orari e date

L’esposizione resterà aperta gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 19. Sono previste alcune giornate e fasce orarie di chiusura straordinaria.

In occasione del 2 giugno 2026 è prevista inoltre un’apertura speciale con prenotazione online tramite il portale eventi.camera.it/eventionline. Successivamente la mostra sarà trasferita all’AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in via Pietro de Coubertin 30, dove resterà allestita dal 3 luglio al 1° agosto.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Farnesina, dell’Anci e del Comune di Roma, in collaborazione con Cinecittà/Istituto Luce e Fondazione Musica per Roma, oltre alla partecipazione di Fastweb/Vodafone, Q8 e Conou.