Una giornata di grande rilevanza per il patrimonio culturale di Roma si è conclusa con la firma di un protocollo d’intesa triennale. L'accordo è stato siglato presso l’Auditorium dell’Ara Pacis tra la Sovrintendenza capitolina e l’Associazione La Rotta di Enea, ente promotore dell’itinerario culturale europeo dedicato all’eroe troiano. Questo percorso, ispirato all’Eneide e certificato dal Consiglio d’Europa nel 2021, ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere il vasto patrimonio materiale e immateriale legato alla figura di Enea attraverso un programma diversificato di mostre, eventi tematici, convegni e concerti.

Sergio Ferraro dell’Associazione La Rotta di Enea ha sottolineato l'importanza di questo accordo per la promozione dell’immenso patrimonio culturale e valoriale legato alla figura di Enea. L’iniziativa risponde all’esigenza di mettere in luce i valori fondativi della cultura europea che si riflettono nel mito di Enea, in particolare nel periodo augusteo, ricollegando l’eroe troiano al territorio romano e al suo ricco retaggio archeologico e paesaggistico.

Il valore del mito di Enea e la collaborazione culturale

L’incontro, intitolato “La Rotta di Enea – Roma crocevia di cultura e di dialogo”, ha evidenziato il valore simbolico e identitario del viaggio di Enea. L'eroe, secondo il mito, trasportò il padre Anchise e accompagnò il figlio Ascanio, incarnando così i principi di accoglienza, dialogo tra culture e solidarietà tra le generazioni.

Giovanni Cafiero, presidente dell’associazione, ha rimarcato come questi valori siano un volano per la coesione sociale e il dialogo interculturale.

Lucrezia Ungaro, responsabile scientifica del settore mostre, ha ribadito l’obiettivo di valorizzare tali principi attraverso “ogni forma d’arte”. La collaborazione coinvolgerà un ampio ventaglio di siti archeologici, monumentali e beni paesaggistici della Capitale, trasformandoli in luoghi attivi di narrazione storica. L’accordo prevede una programmazione condivisa e sinergica tra istituzioni e operatori culturali per diffondere la conoscenza dei miti delle origini in chiave contemporanea.

L'itinerario europeo e il suo riconoscimento

Sergio Ortega Muñoz, presidente del board degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa, ha confermato che la Rotta di Enea rientra tra i quarantanove grandi itinerari culturali riconosciuti a livello europeo.

Questi percorsi sono finalizzati a promuovere il dialogo, la memoria storica e la conoscenza tra cittadini, istituzioni, musei e università, narrando l’Europa come uno spazio aperto di incontro e diplomazia culturale, collegando città, siti archeologici e paesaggi di diversi Paesi.

La Rotta di Enea è stata la prima iniziativa italiana inserita nel programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. Il percorso si snoda per circa settemila chilometri, dall’area archeologica di Troia in Turchia fino a Pratica di Mare, vicino Roma, attraversando diversi Paesi come Grecia, Albania, Tunisia e Italia. Questo itinerario offre la possibilità di scoprire non solo i principali siti legati al mito di Enea, ma anche numerosi luoghi d’arte e storia di grande rilievo internazionale.

La sua valorizzazione rappresenta un’opportunità significativa per l’incremento turistico e culturale, sia a livello locale che europeo.

Il protocollo triennale siglato a Roma riafferma la volontà istituzionale di investire nella promozione di progetti culturali ad ampio raggio, favorendo la conoscenza condivisa del patrimonio e la collaborazione tra le diverse realtà del territorio.