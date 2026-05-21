A Roma, dalle 20:00 di sabato 23 maggio alle 2:00 di domenica 24 maggio, torna la sedicesima edizione della Notte dei Musei, promossa da Roma Capitale. L’iniziativa apre gratuitamente o con un biglietto simbolico (1 euro residenti, 2 euro non residenti) 70 spazi culturali tra musei, università, accademie e ambasciate. Il programma offre 150 appuntamenti di arte, danza, musica, teatro, visite e intrattenimento.

L'evento si inaugura alle 19:30 in Piazza del Campidoglio con la Banda musicale del Corpo di Polizia Locale. Ai Musei Capitolini, spiccano il concerto “Sticky Bones – Dust & Spirit Songs from the Race Record Era”, lo spettacolo “Passaggi” e la mostra “Vasari e Roma”.

Il Parco Archeologico del Celio presenta l’esperienza immersiva “Origine - Memorie Sonore e Maschere Future”. Al Museo dell’Ara Pacis (21:30), il concerto “Danze di Not(t)e” propone un viaggio sonoro tra neoclassicismo e suggestioni mediterranee. L’Auditorium ospita “Love Speech” (danza, musica, teatro), mentre alla Centrale Montemartini il Balletto di Roma esegue la coreografia “Paradox Estratti”.

Ai Mercati di Traiano, un itinerario vede performer in costume d’epoca recitare brani letterari e teatrali. Il Museo di Roma presenta “Music Among Masperpieces” e “Breathing Room”, un progetto performativo sul respiro. Al Museo di Roma in Trastevere, il cortile si anima con lo spettacolo ironico “Far finta, ancora, di essere sani” e mostre fotografiche.

I Musei di Villa Torlonia offrono la performance “Pasolini/Elogio alla barbarie” (Casino Nobile, 20:30, 21:45, 23:30) e visite guidate ai rifugi antiaerei del Bunker (6 euro). Nella Serra Moresca, “Yallarabi” è un progetto interculturale di musica e danza. Il Museo Napoleonico propone “Revolver – I Beatles per noi” (versioni cameristiche, 21:00, 22:30, 24:00). Al Planetario di Roma, gli spettacoli “Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna” (20:00, 21:30) e “Ritorno alle stelle” (22:30).

A Roma, aderiscono anche Palazzo Madama (visite guidate), Palazzo Altemps (recital lirico), le Terme di Diocleziano (percorsi didattici), il Museo Barracco (“I fantasmi di Roma. Suoni e parole”), il Museo Carlo Bilotti (“Parlami d’amore”), la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Civico di Zoologia, l’Accademia di San Luca, la Società Geografica Italiana, e le università Sapienza e LUMSA.

Numerose ambasciate (Azerbaigian, Georgia, Bosnia ed Erzegovina, India, Brasile, Albania, Argentina) e accademie (Polonia, Francia, Ungheria) offrono concerti e spettacoli. Il programma completo è su museiincomuneroma.it.

La Notte dei Musei nel contesto europeo

La Notte dei Musei romana si inserisce nella “Nuit Européenne Des Musées”, promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM. L'iniziativa europea valorizza patrimonio culturale e identità comune, aprendo i musei di notte a ingresso gratuito o simbolico.

In Italia, l’evento celebra la ventesima edizione nazionale e la ventiduesima europea. Coinvolge i musei statali con aperture serali a 1 euro (salvo gratuità di legge).

Organizzazione e coordinamento sono del Ministero della Cultura, tramite i suoi istituti periferici.

Una rete culturale diffusa in Italia

Oltre a Roma, la Notte Europea dei Musei coinvolge numerosi luoghi in Italia. A Firenze, gli Uffizi aprono il secondo piano dalle 19:00 alle 23:00 (ultimo ingresso 21:30) con biglietto a 1 euro. A Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre dalle 19:30 alle 23:30 con un concerto di Musica Reservata. L’ICCD apre dalle 18:30 alle 21:30, proponendo la mostra “Il vero documento”. Anche il Museo Nazionale Atestino di Este (PD) offre aperture serali con biglietto simbolico e visite guidate legate a eventi come “Buongiorno ceramica”.

Questa capillare rete testimonia la forza della Notte Europea dei Musei quale strumento di apertura e partecipazione, unendo centri urbani e territori minori in un'unica esperienza culturale notturna, tra performance, percorsi immersivi e scoperte.