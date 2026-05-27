Il Cinema in Piazza torna a Roma per un'altra edizione estiva, con l'inaugurazione fissata per il 28 maggio. L'evento di apertura si terrà nell'arena di piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, e sarà interamente dedicato alla presentazione dell'attesissima serie "Portobello" di Marco Bellocchio. La serata vedrà la partecipazione del celebre regista, affiancato dal giornalista Stefano Nazzi e dall'eclettica artista Myss Keta.

Organizzata dall'associazione Piccolo America, la manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile dell'estate romana, offrendo proiezioni gratuite all'aperto in diverse zone della capitale.

Le tre arene principali coinvolte saranno piazza San Cosimato (dal 28 maggio), il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (dal 4 giugno) e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia (dal 6 giugno). Il ricco programma prevede oltre 80 serate, con un'offerta che spazia tra film d'autore, incontri esclusivi con ospiti, documentari, cartoni animati per i più piccoli e grandi classici restaurati.

L'inaugurazione con la serie "Portobello" di Bellocchio

L'apertura della rassegna è affidata alla serie "Portobello", un progetto significativo presentato da Marco Bellocchio in persona, insieme a Stefano Nazzi e Myss Keta. Questo evento rappresenta uno dei momenti clou di questa edizione, segnando l'inizio di una lunga e ricca stagione di cinema all'aperto, incontri culturali e approfondimenti tematici.

La presenza di figure di spicco come Bellocchio e gli altri ospiti enfatizza il valore e l'importanza della manifestazione nel panorama culturale capitolino.

Il Cinema in Piazza, nato dall'instancabile impegno del gruppo Piccolo America, prosegue nella sua missione di promuovere la cultura cinematografica e la socialità nei quartieri di Roma. L'iniziativa offre preziose occasioni di incontro e confronto tra il pubblico e i protagonisti del grande schermo, rafforzando il legame tra la settima arte e la comunità.

Le arene e il vasto programma dell'edizione

Le tre arene principali della manifestazione – piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Parco di Monte Ciocci – accoglieranno proiezioni e incontri a partire dalle rispettive date di apertura: San Cosimato dal 28 maggio, Cervelletta dal 4 giugno e Monte Ciocci dal 6 giugno.

Il programma dettagliato, come ogni anno, è stato curato per coinvolgere un pubblico il più eterogeneo possibile, con proposte che spaziano dai grandi classici ai film d'autore contemporanei, includendo eventi speciali dedicati ai bambini e stimolanti incontri con registi, attori e altre personalità del mondo della cultura.

Il Cinema in Piazza si conferma così un appuntamento centrale e atteso dell'estate romana, capace di attrarre migliaia di spettatori e di valorizzare il cinema non solo come forma d'arte, ma anche come potente strumento di aggregazione sociale e di crescita culturale per l'intera città.