Roma si prepara ad accogliere la Notte dei Musei, un evento culturale di spicco che, giunto alla sua sedicesima edizione, animerà la Capitale con l'apertura straordinaria di ben 70 spazi culturali. L'appuntamento, atteso da residenti e visitatori, si terrà dalle ore 20:00 di sabato 23 maggio alle 02:00 di domenica 24 maggio, in concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées, un'iniziativa che coinvolge oltre 2.000 istituzioni in quasi 40 Paesi del continente.

Promossa da Roma Capitale e sostenuta dal Ministero della Cultura, la manifestazione offrirà un ricco programma di circa 150 eventi.

Il pubblico potrà scegliere tra concerti, performance artistiche, proiezioni, visite guidate e attività speciali, pensate per soddisfare ogni età e interesse. L'accesso ai musei civici e agli altri luoghi della cultura aderenti avrà un costo simbolico di 1 euro per i residenti di Roma e della città metropolitana, mentre i non residenti potranno entrare a 2 euro. L'ingresso sarà invece gratuito per i possessori della Roma Mic Card. Alcuni siti, come il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de' Pazzi e il Parco Archeologico del Celio, garantiranno l'accesso libero a tutti i visitatori. L'inaugurazione ufficiale dell'evento è fissata per le 19:30 in Piazza del Campidoglio, con l'esibizione della Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

I luoghi della cultura protagonisti

La Notte dei Musei aprirà le porte a una vasta gamma di prestigiosi siti. Tra i Musei Civici coinvolti figurano i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, il Museo dell’Ara Pacis, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e il Museo di Roma in Trastevere. Saranno inoltre accessibili i Musei di Villa Torlonia (inclusi Casina delle Civette e Casino Nobile), il Museo Napoleonico, il Museo Civico di Zoologia, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese.

L'offerta si estende al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, al Parco Archeologico del Celio, al Museo di Casal de’ Pazzi, al Museo della Repubblica Romana, al Macro, a Palazzo Esposizioni, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Palazzo Bonaparte, al Museo Casa di Goethe, al centro culturale WeGil e al Museo del Videogioco, quest'ultimo particolarmente apprezzato dai giovani.

L'iniziativa coinvolge anche numerose università, accademie e ambasciate straniere, arricchendo ulteriormente il panorama culturale della Capitale.

Un evento nel cuore dell'Europa

L'appuntamento romano si inserisce nel più ampio contesto della Nuit Européenne Des Musées, un'iniziativa nata in Francia e diffusasi in gran parte d'Europa. La Notte dei Musei rappresenta un momento atteso dalla cittadinanza e dagli appassionati, grazie alla sua capacità di offrire la scoperta simultanea di molteplici istituzioni, dalle più note alle gemme nascoste, spesso con proposte originali e interdisciplinari. Il format, che prevede aperture serali e notturne, insieme a tariffe ridotte o simboliche, mira a favorire la massima partecipazione.

Il Ministero della Cultura, impegnato anche nella valorizzazione dei luoghi statali della cultura, ha assicurato per la Notte dei musei 2026 l’apertura straordinaria dei principali siti nazionali presenti a Roma, contribuendo al successo di questa manifestazione. Il programma completo e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito museiincomuneroma.it.