Il Festival di Cannes ha accolto tra le sue proiezioni speciali il documentario "Avedon", diretto da Ron Howard. Presentato il 17 maggio 2026 nella Sala Agnes Varda, il film è un omaggio alla figura di Richard Avedon, uno dei più influenti fotografi del Novecento. L'opera esplora la visione innovativa del grande fotografo, scomparso nel 2004, attraverso un accesso privilegiato ai suoi archivi personali, materiali inediti e testimonianze esclusive della sua famiglia e dei suoi collaboratori.

Nella visione del regista Howard, già autore di "Apollo 13" e del documentario "Jim Henson: Idea Man" (2024), emergono le molteplici sfaccettature di un artista che seppe interpretare le profonde trasformazioni sociali ed estetiche del secolo scorso.

"Penso che vedrete la stessa cosa che abbiamo scoperto noi con tutto questo entusiasmo, ovvero la straordinaria portata del percorso creativo di Avedon", ha dichiarato Howard al pubblico di Cannes. Il documentario, arricchito da fotografie e filmati inediti dietro le quinte, oltre a nuove interviste con i suoi più stretti collaboratori, mostra come lo sguardo di Avedon abbia riflesso e rimodellato il linguaggio visivo del XX secolo.

L'eredità di Avedon tra arte e società

Avedon fu un artista globale, capace di catturare l'attimo in diversi periodi di transizione e cambiamento. La sua estetica fu applicata a molteplici stili e tonalità, influenzando idee importanti. Fu celebrato per aver immortalato leader mondiali, icone della cultura pop e top model, lasciando un segno permanente nell’estetica della fotografia.

Howard ha sottolineato come la passione di Avedon sia stata per lui fonte d’ispirazione personale: "Spero di aver imparato qualcosa da lui, perché penso ci sia molto da apprendere".

Il processo di selezione delle immagini per il film fu meticoloso. Howard ha rivelato che numerose fotografie avrebbero potuto costituire da sole una miniserie, ma si è data priorità a quelle capaci di raccontare aspetti specifici e personali del fotografo come artista. Fondamentale fu l'appoggio della famiglia Avedon, che "ha significato moltissimo, perché hanno aperto i loro archivi e i loro cuori".

Il ritratto poliedrico di un maestro

Richard Avedon si distinse come una figura poliedrica nel XX secolo americano: fu sia artista della moda che lucido testimone politico e sociale.

La sua attività spaziò dai set di alta moda ai ritratti di personalità politiche e icone culturali, esplorando la vita americana. Questa duplice natura emerge con forza nel documentario, che si avvale delle testimonianze di collaboratori storici e nuove generazioni di interpreti dell’immagine. Il film evidenzia come ogni scatto di Avedon, anche il più iconico, rivelasse solo "la metà della storia", invitando alla riflessione sul contesto e le emozioni dei soggetti. Questo approccio testimonia la profonda attenzione di Avedon verso l’umanità dei suoi protagonisti, il loro carattere e le contraddizioni dell’epoca.

La presenza di Howard al Festival di Cannes rappresenta un ulteriore omaggio internazionale alla figura di Avedon, offrendo al pubblico un’opportunità unica per esplorare archivi finora inediti e approfondire il ruolo di un fotografo che seppe intercettare le evoluzioni profonde della società contemporanea.