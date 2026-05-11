A Bovalino, l'11 maggio 2026, si è tenuta la nona edizione del Premio letterario “Mario La Cava”, che ha visto trionfare “Cartagloria” di Rosa Matteucci (Adelphi). Il riconoscimento, promosso dal Comunedi Bovalino e dal Caffè Letterario La Cava, si conferma un evento chiave nel panorama culturale, vantando un prestigioso palmarès con nomi illustri come Claudio Magris e Maria Pia Ammirati. La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium dell’IIS “Francesco La Cava”, alla presenza del sindaco Vincenzo Maesano, della dirigente scolastica Mariantonia Puntillo, del presidente del Caffè Letterario Domenico Calabria e di Mara Rechichi.

L'opera di Rosa Matteucci ha prevalso in una finale che includeva “Lezioni dalle rovine (leggere, scrivere, vivere)” di Davide Bregola (Avagliano) e “Magnolia Quartet” di Mario Fortunato (Aboca). La giuria, composta da Federico Bertoni (docente Unibo), Caterina Verbaro (docente LUMSA), Alessandro Moscè (poeta e critico), Andrea Carraro (scrittore) e Pasquale Blefari (assessore alla Cultura del Comune di Bovalino), ha inoltre assegnato una menzione speciale a “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi (Einaudi). Le letture sono state curate dagli attori Vincenzo Muià, Giulia Palmisano e Carmen Ferraro. Il “Premio dei lettori”, assegnato dai soci del Caffè Letterario “Mario La Cava” (portavoce Enzo Dicembre), è andato a “La nuotatrice notturna” di Adrián Bravi (Nutrimenti).

Premi speciali e riconoscimenti

Durante la cerimonia sono stati conferiti altri importanti riconoscimenti. Il “Premio La Melagrana”, dedicato a personalità culturali attente ai temi meridionalisti, è stato assegnato a Vito Teti, docente di antropologia culturale all’Università della Calabria e fondatore del Centro di iniziative e ricerche Antropologie e Letterature del Mediterraneo. Letture dalle sue opere sono state curate da Rossella Scherl. Tra i premiati delle passate edizioni figurano Raffaele Nigro, Raffaele La Capria, Walter Pedullà, Piero Bevilacqua, Luigi Maria Lombardi Satriani, Massimo Onofri, Salvatore Silvano Nigro e Luigi Tassoni.

Il “Premio Giovani scrittori di La Cava”, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Locride (anno scolastico 2025/26), è stato aggiudicato a Noemi Nocera, della 5B Liceo Scientifico ordinario dell’IIS “Francesco La Cava” di Bovalino. La giuria era composta da Cristina Briguglio, Anna Costa e Giovanna Alma Ripolo. I premi sono stati realizzati dal Maestro Rosario La Seta, dall’orafo Aldo Ferraro e dall’artista Lorenzo Fascì.