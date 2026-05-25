Torna a Rovigo, dal 29 al 31 maggio 2026, l'atteso festival letterario Rovigoracconta, che animerà il centro cittadino con un ricco programma di incontri, reading, workshop e passeggiate culturali. L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno al tema centrale 'Respira', un profondo invito alla riscoperta delle emozioni individuali, alla ricerca interiore e al benessere personale. Tra le significative novità di questa edizione spiccano ampi spazi dedicati ai gruppi di lettura e una nuova area interamente incentrata sulla spiritualità e le pratiche di mindfulness, elementi che riflettono pienamente il messaggio proposto dagli ideatori del festival, Sara Bacchiega e Mattia Signorini: “Respira è un invito a riconnettersi con ciò che siamo, con ciò che sentiamo, con ciò che spesso nella fretta smettiamo di vedere”.

L'inaugurazione della manifestazione, che si terrà in piazza Vittorio Emanuele II, vedrà protagonista Lorenza Gentile con la presentazione del suo romanzo 'La volta giusta' (Feltrinelli), seguita da un stimolante confronto tra il medico Franco Berrino e l'attore Andrea Pennacchi. La chiusura del festival, prevista per il 31 maggio, sarà affidata ad Enrico Brizzi, che presenterà in anteprima nazionale uno spettacolo-reading tratto dal suo libro ‘Lezioni di cammino. Dieci cose che ho imparato a piedi’ (Piemme). Il parterre di ospiti dell'edizione 2026 include inoltre figure di spicco del panorama culturale e scientifico nazionale, tra cui Stefania Auci, Dario Bressanini, Concita De Gregorio, Michela Marzano, Mariangela Pira, Luca Bianchini, Rick DuFer, e il gruppo musicale Eugenio in Via Di Gioia.

Un'attenzione particolare è riservata anche agli esordienti provenienti da case editrici indipendenti, con la partecipazione di Nicole Trevisan e Açelya Yönaç, quest’ultima presentata in anteprima nazionale.

Spiritualità e lettura collettiva: le novità di Rovigoracconta

Una delle principali innovazioni del festival 2026 è la creazione di un'area specificamente dedicata alla ricerca interiore e alla spiritualità, che sarà accessibile al pubblico durante le giornate di sabato e domenica. In questo spazio, personalità come Vasco Brondi, Giulia Rosso, Selene Calloni Williams, Tetsugen Serra, Lama Michel Rinpoche, Daniel Lumera e la community Stanza Zen proporranno una varietà di attività, tra cui laboratori, guide al silenzio, sessioni di yoga, pratiche di mindfulness e incontri focalizzati sulla trasformazione personale.

L'obiettivo è ampliare il dialogo tra corpo, mente e lettura, offrendo esperienze pensate per coinvolgere sia gli appassionati che i curiosi di nuove forme di benessere.

Rovigoracconta 2026 si distingue inoltre per aver riunito oltre trecento gruppi di lettura regionali, protagonisti di un significativo evento collettivo che ha visto la partecipazione di autori quali Antonio G. Bortoluzzi, Emanuela Canepa, Giovanna Zucca e Paolo Colombatti. Questi gruppi si sono incontrati per selezionare, da una shortlist di titoli proposti dal festival, il libro vincitore che sarà oggetto di lettura e discussione nei circoli letterari veneti durante la stagione 2026/2027. Il programma è stato ulteriormente arricchito da cinque workshop speciali, accessibili su iscrizione, che hanno integrato l'offerta tradizionale di reading e incontri pubblici, offrendo approfondimenti tematici e pratici.

Cultura, intrattenimento per famiglie e la storia del festival

Durante le tre giornate del festival, la pausa pranzo si trasformerà in un'opportunità di scoperta culturale grazie a 'Un giro in città', un ciclo di passeggiate culturali che includono visite guidate esclusive a mostre e luoghi d'arte locali. Questa iniziativa mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico di Rovigo, offrendo ai partecipanti una prospettiva unica sulla città. Il festival conferma la sua vocazione di evento inclusivo per tutte le età: un'intera area è stata riservata a bambini e famiglie, con un'offerta di spettacoli, giochi, laboratori creativi, gadget, gelati e zucchero filato. Il progetto dedicato ai più giovani proseguirà nella seconda parte dell'anno con 'Rovigoracconta kids', atteso per il mese di settembre.

Fin dalla sua fondazione, Rovigoracconta si è affermato per la sua capacità di attrarre personalità di spicco della letteratura, della divulgazione e dello spettacolo, promuovendo attivamente il dialogo tra autori e pubblico e incoraggiando la lettura come esperienza comunitaria. Con ingresso interamente gratuito, il festival anima ogni primavera la città con un programma diversificato per target ed età, sostenendo sia autori affermati che esordienti e creando costantemente nuovi spazi di riflessione sulla contemporaneità. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della rassegna.