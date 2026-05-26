I Giardini Reali di Monza ospiteranno il Royal Summer Stage 2026, rassegna musicale di classica, jazz e nuovo folk, dal 9 al 12 luglio e a settembre. L'evento si inserisce nel Festival del Parco di Monza. Il programma di luglio vedrà esibirsi artisti internazionali. A settembre, l'Orchestra Canova e il Maestro Enrico Pagano presenteranno la Sinfonia Pastorale di Beethoven e la suite Water Music di Händel, nei Giardini Reali.

Il Festival del Parco di Monza: cultura e sostenibilità

Il Royal Summer Stage è parte della nona edizione del Festival del Parco di Monza, che si terrà a settembre.

Sei giornate di incontri, spettacoli, laboratori, visite e itinerari su parco e sostenibilità. Il Festival ripropone il "Parco del Futuro" e il tema delle "connessioni" tra umanità, natura e arte.

Tra le anticipazioni, la partecipazione del climatologo Luca Mercalli. I concerti del Royal Summer Stage 2026 (Sinfonia Pastorale di Beethoven e Water Music di Händel con l’Orchestra da Camera Canova diretta dal Maestro Enrico Pagano) uniscono musica e valorizzazione territoriale. Torna lo Junior Fest, domenica 20 settembre, giornata per famiglie e bambini sulla cultura della sostenibilità. Il Festival si estenderà in città con appuntamenti in diverse sedi culturali.

Il Parco di Monza: un patrimonio europeo

Il Parco di Monza, con 720 ettari, è uno dei più grandi parchi recintati d'Europa. È ideato e promosso da un Comitato Promotore (diverse realtà locali), in collaborazione con Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Comune di Monza e Parco Regionale Valle del Lambro. Con oltre 70 adesioni, il Festival è un laboratorio di partecipazione e cittadinanza attiva. Il programma completo dell’edizione 2026 sarà online da fine luglio.