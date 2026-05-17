Nelle sale italiane arriva “Ryuichi Sakamoto | Opus”, il film testamento diretto da Neo Sora, figlio del compositore. Proiettato il 20, 21 e 22 maggio, offre l'ultima testimonianza artistica di uno dei più importanti musicisti giapponesi, scomparso nel 2023. Presentato a Venezia 80, il film ha catturato l'attenzione per la sua intensità e valore documentale. Neo Sora ha omaggiato il padre riprendendo il suo ultimo concerto, un testamento musicale e umano.

Ryuichi Sakamoto, figura di spicco nella musica internazionale, fu noto come solista e con i Yellow Magic Orchestra.

In «Opus», l'artista si esibisce al pianoforte, interpretando venti brani dal suo vasto repertorio. Questa performance intima, definita da Neo Sora, cattura talento ed eredità del maestro. La registrazione avvenne dopo il peggioramento delle sue condizioni, offrendo uno sguardo autentico sul dialogo tra artista e musica in un momento di grande emozione.

Valore Artistico di «Opus»

“Ryuichi Sakamoto | Opus” non è una semplice registrazione, ma un racconto visivo che documenta la dedizione e la sensibilità del musicista nell'affrontare la propria arte negli ultimi mesi. Sakamoto, insignito dell'Oscar per la colonna sonora de “L’ultimo imperatore”, ha eseguito al pianoforte composizioni epocali. Tra i brani più celebri, rivisitati in forma essenziale, enfatizzando il legame personale con il pubblico.

La regia di Neo Sora, discreta e rispettosa, ha conferito all'opera un valore unico. Concentrandosi sul gesto musicale, anziché sulla spettacolarizzazione, ha permesso di percepire la vulnerabilità e la profondità dell'artista, generando un'esperienza di forte impatto emotivo.

Ryuichi Sakamoto: Eredità Musicale Globale

Ryuichi Sakamoto fu uno dei compositori asiatici più influenti. Nato a Tokyo nel 1952, la sua carriera lo portò dal pop elettronico con i Yellow Magic Orchestra a progetti solisti e alla creazione di colonne sonore d'autore. Le sue musiche impreziosirono film come “Furyo”, “Il tè nel deserto” e “L’ultimo imperatore”, per cui vinse l'Oscar nel 1988. Sakamoto fu un pioniere nell'uso delle tecnologie elettroniche e promotore del dialogo tra culture.

La sua scomparsa, avvenuta nel marzo 2023, lasciò un vuoto incolmabile nel mondo della cultura. Il film testamento, tramite la prospettiva familiare e artistica di Neo Sora, riafferma il valore universale della musica di Sakamoto, destinata a ispirare le generazioni future.