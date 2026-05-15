La performance di Sal Da Vinci sulle note di Per sempre sì, eseguita all'Eurovision Song Contest, ha deluso molti tra gli utenti telespettatori dell'evento attivi nel web, tanto da dividere fortemente l'opinione del pubblico dell'evento. Il cantante, intanto, si é detto certo di non poter vincere la gara, nonostante i dati di streaming lo diano per favorito.

Sal Da Vinci debutta all'Eurofestival con degli ex Amici

Esibendosi alle prove della kermesse in collaborazione con i ballerini volti storici di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, l'artista sembra però aver deluso le aspettative del pubblico, in particolare gli utenti nel web che attribuiscono al cantante una esibizione vocalmente debole unitamente ad una coreografia statica e non dinamica.

In reazione alle prime immagini delle sue prove eseguite all'Eurovision, molti utenti hanno infatti rilasciato delle opinioni critiche, ritenendo la performance sottotono, in particolare per dei sedicenti problemi vocali del cantante. E non si é fatta attendere la risposta del cantante alle critiche in una intervista che lui ha concesso a Il messaggero: "Tranquilli, non sarò io il vincitore“, ha detto.

L'obiettivo oltre la partecipazione di Sal all'Eurofestival

Incalzato dalla stampa rispetto all'evento, Sal Da Vinci ha fatto sapere di voler rappresentare l'Italia regalando al pubblico una esibizione autentica e unica nel suo genere, complice la collaborazione stretta con gli ex talenti di Amici, ballerini, la latinista Francesca Tocca e il coreografo Marcello Sacchetta che ha ideato la coreografia.

Tuttavia il First look della performance italiana sembra non aver convinto molti, in particolare c'é tra gli utenti chi riduce in sostanza la canzone ad una colonna sonora dei matrimoni. D'altro canto, grazie ai consensi e il numero dei plays degli ascoltatori il pezzo é quello più apprezzato su Spotify tra i brani ammessi alla gara. Secondo la rilevazione dello scorso 28 aprile, Sal Da Vinci avrebbe guadagnato 3 milioni di stream su Spotify nelle ultime settimane, allargando il distacco dalle altre pretendenti, tra cui Svezia e Polonia su tutte. Un tasso di crescita che ha portato la canzone dell'autore campano ad attestarsi, in questo momento, sui 26,2 milioni di streaming.