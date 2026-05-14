Sal Da Vinci, artista napoletano e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, ha lanciato un messaggio di grande impatto ai giovani. Durante la conferenza stampa della delegazione italiana presso l’ambasciata a Vienna, Da Vinci ha invitato a non arrendersi di fronte alle difficoltà. “Non mollate mai perché il fallimento non è una cosa negativa; un fallimento è una cosa da superare, devi essere bravo a rialzarti e allora la vita ti viene incontro”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della resilienza e di un approccio positivo di fronte agli ostacoli.

L’evento si è tenuto a Palazzo Metternich, sede dell’ambasciata italiana nella capitale austriaca, a pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest. L’ambasciatore Giovanni Pugliese ha accolto i presenti, esprimendo gratitudine per la calorosa ospitalità ricevuta in Austria e brindando all’artista italiano. Erano presenti anche Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, conduttori dell’edizione italiana della manifestazione, i quali hanno evidenziato il ruolo cruciale del Festival di Sanremo come trampolino di lancio internazionale per la musica italiana.

Musica e attualità: la posizione di Sal Da Vinci sull'Eurovision

Nel corso della presentazione a Vienna, Sal Da Vinci ha anche chiarito la sua posizione riguardo alle discussioni su un possibile boicottaggio dell’Eurovision 2026.

“Boicottare l'Eurovision? È una questione politica, la musica non c'entra niente, copre tutti i dolori del mondo”, ha affermato con decisione. L’artista ha poi aggiunto: “Io rispetto chi protesta, ci mancherebbe altro. Per quanto mi riguarda ho sempre visto la musica un bagno di pace, ha sempre portato unione. Quindi per me è inclusione, è un palcoscenico per l’eternità. Sono contento e felice di rappresentare il mio Paese, la musica non c'entra niente con la politica”.

Le sue parole hanno trovato eco in Elettra Lamborghini, che ha dichiarato: “Mi associo alle parole di Sal, poi aggiungo chapeau per chi decide di non partecipare per queste ragioni, perché rinuncia a un palcoscenico importante”.

Anche Gabriele Corsi, ancora una volta alla conduzione delle serate dell’Eurovision per l’Italia, ha riflettuto sul tema, sottolineando l’importanza del confronto e della libertà di espressione: “Il tema esiste, se ne dibatte da anni, invidio molto chi ha solo certezze e non ha dubbi. Se stiamo tutti a casa il confronto non c’è e la critica non la puoi esprimere”. Corsi ha inoltre menzionato il suo ruolo di ambassador Unicef e l'impegno in zone di conflitto, ribadendo che “ognuno risponde anche con quello che fa nella vita. Il mio ruolo è raccontare, se ci sarà dissenso lo diremo. Senza mai forzare con una visione personale”.

La delegazione italiana a Vienna: impegno istituzionale e culturale

La partecipazione della delegazione italiana all’Eurovision di quest’anno ha visto un significativo coinvolgimento di figure del mondo dello spettacolo e delle istituzioni.

Oltre agli artisti, erano presenti il vicedirettore Intrattenimento Prime Time di Rai, Claudio Fasulo; Antonella Di Lazzaro della direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei; e Dante Fabiani, vicedirettore dell’Ufficio Stampa Rai e capo della delegazione italiana all’Eurovision 2026. La sinergia tra l’ambasciata e le personalità del settore culturale e artistico evidenzia l’impegno dell’Italia nella valorizzazione internazionale della propria canzone e della propria identità artistica.

L’Eurovision Song Contest, giunto alla sua settantesima edizione e ospitato a Vienna, si conferma non solo una prestigiosa vetrina musicale globale, ma anche un fondamentale spazio di dialogo tra diverse visioni e sensibilità.

Come sottolineato dagli interventi di Sal Da Vinci e degli altri membri della delegazione, la manifestazione rappresenta un’occasione unica di scambio interculturale e di riflessione sul ruolo dell’arte e della musica in relazione alle sfide del presente.