Sal Da Vinci si prepara a un periodo intenso: il 29 maggio uscirà il suo nuovo album, intitolato “Per sempre sì”. Il disco, omonimo del brano vincitore a Sanremo, arriva a pochi giorni dal suo atteso debutto all’Eurovision Song Contest di Vienna. Il progetto segna un capitolo significativo per il cantante napoletano, esplorando il tema dell’amore nelle sue sfumature, tra racconti, frammenti di vita quotidiana, esperienze personali e narrazioni riconoscibili.

Il successo del singolo “Per sempre sì” continua a crescere in modo esponenziale, con oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, colonna sonora del 2026.

L'annuncio dell'album segue l'aggiunta di una terza data all’Arena Flegrea di Napoli (27 settembre), completando una tripletta nella sua città natale.

Un album tra emozioni e valori universali

Il progetto “Per sempre sì” è concepito come una raccolta di storie vissute e condivise, intrecciando autobiografia e dimensione collettiva. L'artista lo descrive come “un viaggio incredibile nell’amore; attraverso la fotografia del mio quotidiano racconto le storie, alcune mi appartengono, altre appartengono a tutti noi”. L’album è stato anticipato da eventi pubblici di grande risonanza, come il recente ricevimento presso l’Ambasciata d’Austria a Roma, che ha preceduto la sua partecipazione all’Eurovision.

Durante l’incontro, Sal Da Vinci si è esibito dal vivo, esprimendo gratitudine e l'emozione di rappresentare la cultura italiana in Europa.

In quest’occasione, l’artista ha ricevuto il calore di delegazioni internazionali, rimarcando l’importanza di veicolare, con la musica, valori come unità europea, bellezza e pace. “Questa Europa dovrebbe essere sempre più unita, perché siamo la culla dell’arte antica, piena di cultura, di bellezza”, ha affermato. Sulla natura dell'amore ha riflettuto: “Capita che usiamo l’amore come una parola tanto per dire, ma l’amore è un mestiere e va frequentato. Poi sono cambiati i linguaggi, le mode, ma l’amore non è una parola antica, sta sempre là; siamo noi che ci allontaniamo, l’amore non se ne va”.

Il fitto calendario del tour 2026

All’annuncio del nuovo disco si accompagna un fitto calendario di appuntamenti live per il 2026. Il tour estivo prenderà il via a luglio, con tappe in diverse città italiane e in Svizzera. Tra le tappe estive: Locarno (9/7), Benevento (15/7), Cattolica (18/7), Cervere (21/7), Este (27/7), Agrigento (30/7), Francavilla al Mare (1/8), Golfo Aranci (5/8), Giovinazzo (7/8), San Pancrazio Salentino (8/8), Santa Maria di Castellabate (10/8), Cirò Marina (12/8), San Nicola Arcella (13/8), Lucera (15/8), Tottea (16/8), Sabaudia (18/8), Forte dei Marmi (20/8), Roma (3/9) e le tre serate conclusive a Napoli (25, 26 e 27/9).

In autunno, la tournée si sposterà nei teatri.

Tra le tappe autunnali: San Marino (7/10), Roma (9/10), Brescia (12/10), Torino (14/10), Padova (16/10), Bologna (18/10), Milano (20/10), Bitritto (23/10), Firenze (3/11), Catania (5/11), Avellino (7/11) e Ancona (9/11). La risposta del pubblico è stata immediata, confermata da nuove date e dalla tripla serata napoletana. Il nuovo album, dalla cifra autentica e umana, si inserisce nel solco della sua produzione, attenta a inclusione e narrazione quotidiana.

Il successo di “Per sempre sì” sulle piattaforme digitali testimonia la rilevanza attuale di Sal Da Vinci nel panorama musicale italiano. Con oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, il singolo è uno dei brani simbolo della stagione.

L’imminente partecipazione all’Eurovision, inoltre, rappresenta un’opportunità cruciale per consolidare la visibilità internazionale dell’artista, che all’evento romano aveva dichiarato: “È un onore portare il linguaggio della nostra cultura in un paese importante come l’Austria, a questa festa popolare della musica europea”. Quest’anno segna una fase di apertura e crescita per Sal Da Vinci, che unisce dimensione personale e collettiva attraverso la sua musica.