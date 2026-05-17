La Bulgaria ha trionfato all'Eurovision Song Contest 2026, aggiudicandosi il primo posto grazie a Dara e al brano 'Bangaranga'. La vittoria è arrivata con 516 punti, frutto dei voti di giurie e televoto, superando una concorrenza agguerrita. L'Italia, con Sal Da Vinci e 'Per sempre sì', ha conquistato un onorevole quinto posto con 281 punti, confermando la sua presenza tra i protagonisti della rassegna europea.

La classifica finale ha visto Israele al secondo posto con 343 punti, seguita dalla Romania terza con 296 punti. L'Australia si è posizionata quarta con 287 punti.

Questo risultato evidenzia il successo della proposta bulgara e la forte competizione dell'edizione 2026.

Il trionfo di Dara con "Bangaranga"

La performance di Dara con 'Bangaranga' è stata il culmine di una serata ricca di emozioni. Il brano bulgaro ha saputo conquistare giurie e pubblico, accumulando il punteggio più alto. L'originalità e l'impatto scenico dell'esibizione hanno permesso alla Bulgaria di salire sul podio dell'Eurovision 2026, mantenendo una posizione di testa.

L'Italia nella top five con Sal Da Vinci

L'Italia ha brillato all'Eurovision Song Contest grazie a Sal Da Vinci e alla sua interpretazione di 'Per sempre sì'. Il quinto posto, con 281 punti, rappresenta un risultato significativo che sottolinea la qualità artistica della proposta italiana.

La capacità dell'artista di coinvolgere giurie e pubblico ha permesso all'Italia di mantenere alta la sua tradizione in un contesto europeo sempre più competitivo.

L'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest si è confermata un evento di grande risonanza, caratterizzato da un elevato livello artistico e varietà di esibizioni. La serata finale ha offerto uno spettacolo memorabile, consolidando la posizione dell'Eurovision come uno degli appuntamenti musicali più seguiti e attesi a livello internazionale.