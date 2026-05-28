Sal Da Vinci ha scelto una cornice d’eccezione, la suggestiva Villa Clerici nel cuore del quartiere Niguarda di Milano, per celebrare l’uscita del suo nuovo album, intitolato ‘Per sempre sì’. L’evento, concepito come un vero e proprio release party in stile nuziale, ha radunato amici, colleghi e numerosi ospiti speciali, tra cui i volti noti di Ambra Angiolini e Max Giusti. Il cantautore napoletano ha così voluto festeggiare un momento cruciale della sua carriera artistica, segnato dal grande successo dell’omonima canzone ‘Per sempre sì’ e dall’arrivo di questo nuovo e atteso progetto discografico.

Un’atmosfera da “matrimonio” per il lancio dell’album

La serata si è distinta per un’atmosfera di raffinata eleganza e convivialità. Gli spazi di Villa Clerici sono stati allestiti con cura, tra la luce soffusa di candele, le melodie avvolgenti di un pianoforte dal vivo, calici di vino bianco e pizze servite agli invitati. Il dress code richiesto, ‘Wedding party attire’, ha contribuito a rendere l’evento ancora più originale e coinvolgente, con gli ospiti che hanno interpretato il tema alla perfezione. Sal Da Vinci, affiancato dalla moglie Paola, ha accolto i presenti con grande entusiasmo, esprimendo la sua profonda gratitudine al pubblico per il sostegno ricevuto negli ultimi mesi e condividendo l’emozione per questo nuovo e significativo capitolo della sua espressione artistica e personale.

Musica, emozioni e un messaggio di speranza

Durante il corso della serata, l’artista si è esibito in una performance intima e sentita, riproponendo alcuni dei suoi brani più amati e significativi. Tra questi, hanno risuonato le note di ‘Rossetto e Caffè’ e, naturalmente, della stessa ‘Per sempre sì’, canzoni che, come ha sottolineato lo stesso Sal Da Vinci, hanno profondamente segnato la sua traiettoria professionale. Nonostante un leggero affaticamento alla voce, l’artista ha avuto modo di presentare in anteprima anche il suo nuovo singolo, ‘Poesia’, estratto dall’album appena pubblicato. Nel suo intervento, il cantautore ha rivolto un messaggio di forte incoraggiamento ai giovani, esortandoli a non abbandonare mai i propri sogni e a credere fermamente nell’importanza della perseveranza e della passione nel perseguire i propri obiettivi, sia nel percorso artistico che in quello personale.

Sal Da Vinci: un percorso di evoluzione artistica

Sal Da Vinci è riconosciuto come un poliedrico cantautore e attore di origini napoletane, la cui carriera si è consolidata nel panorama musicale italiano attraverso numerose partecipazioni a festival e spettacoli teatrali di successo. Nel corso degli anni, l’artista ha dimostrato una notevole capacità di rinnovamento e adattamento, pur mantenendo sempre un solido legame con le sue radici culturali e con il suo affezionato pubblico. L’uscita del nuovo album ‘Per sempre sì’ si configura, per Sal Da Vinci, come un ulteriore e significativo passo in avanti nella sua costante evoluzione artistica, un progetto che promette di esplorare nuove sfumature del suo talento.