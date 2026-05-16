Sal Da Vinci si conferma come l'artista italiano più in alto nelle classifiche streaming internazionali. Il suo brano, "Per Sempre Sì", presentato all'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, ha registrato una crescita di popolarità esponenziale. Con oltre 60 milioni di ascolti globali su tutte le piattaforme digitali, Da Vinci si impone come uno dei fenomeni musicali italiani più influenti in Europa, con risultati senza precedenti.

Il successo di "Per Sempre Sì" è evidente anche in Italia, dove ha conquistato il primo posto nelle principali classifiche nazionali (Spotify, YouTube, Apple Music) e la certificazione ORO.

A livello internazionale, su Spotify, ha raggiunto la Top 10 in Lituania (#6) e le classifiche di Finlandia e Austria. Su Apple Music, spiccano il secondo posto a Malta e la Top 10 in Grecia, con presenze stabili in Lituania, Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici. L'exploit si estende a iTunes (Top 10 in Austria, Lussemburgo, Svizzera; classificato in Germania, Australia, Paesi Bassi, Argentina) e Shazam (piazzamenti significativi in Croazia, Austria, Svizzera, Grecia, Belgio, Israele, Scandinavia).

Eurovision 2026: record e pronostici

I dati aggiornati di Spotify rivelano che "Per Sempre Sì" ha totalizzato 26,2 milioni di ascolti specificamente per gli streaming legati all'Eurovision 2026, distanziando nettamente i concorrenti: Svezia (19,1 milioni), Finlandia (13 milioni).

Il video dell'esibizione di Sal Da Vinci nella prima semifinale dell'Eurovision è tra i più visti, con oltre 850 mila visualizzazioni, apprezzamento che fa ben sperare. L'entusiasmo per la sua partecipazione è palpabile, come dimostrato dal calore e dagli applausi per la sua esibizione a Vienna (coreografie di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca). I bookmaker italiani lo vedono sul podio; le agenzie straniere, più caute, lo collocano al nono posto. Nonostante le previsioni, il brano è un autentico tormentone che proietta l'immagine della musica italiana oltre i confini. Questi risultati evidenziano grande visibilità per Sal Da Vinci, rafforzando la presenza italiana nelle manifestazioni musicali e playlist globali, segnando un traguardo significativo per la musica italiana contemporanea.