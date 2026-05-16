Il Salone del Libro di Torino 2026 ha inaugurato la sua edizione con un successo senza precedenti, stabilendo un nuovo record di affluenza. Nella giornata di giovedì 14 maggio, l'evento ha superato per la prima volta la soglia dei 40.000 visitatori, registrando un notevole incremento del 20% rispetto al giovedì dell'anno precedente. Questo dato eccezionale sottolinea il crescente interesse e il ruolo sempre più centrale che la manifestazione riveste nel panorama culturale italiano.

L'entusiasmo del pubblico si è manifestato con una partecipazione massiccia in tutte le aree espositive, portando al tutto esaurito in numerosi appuntamenti.

La Sala Oro, in particolare, ha visto il sold out per ogni incontro in programma. Anche il Romance Pop Up, uno degli spazi tematici più attesi dagli amanti della narrativa rosa, ha registrato il tutto esaurito già nella giornata di sabato. Questi risultati evidenziano una programmazione efficace e una capacità di attrarre un pubblico ampio e diversificato, rispondendo alle molteplici esigenze degli appassionati di libri e cultura.

Ampliamento dell'Auditorium e ospiti di rilievo

Tra le innovazioni significative di questa edizione 2026 spicca l'apertura, per la prima volta nella storia del Salone, di tutte le aree dell'Auditorium: galleria, coro, platea e palchi. Questa estensione ha permesso a ben 1.900 persone di assistere contemporaneamente alle presentazioni, aumentando considerevolmente la capienza.

Tra gli eventi più seguiti e apprezzati dal pubblico, si segnalano gli incontri con personalità di spicco come Alessandro Barbero, Emmanuel Carrère e Alberto Angela, nomi che tradizionalmente generano un forte richiamo e che hanno contribuito al successo di partecipazione.

Il trend positivo registrato all'apertura si conferma anche nelle giornate successive. Sebbene i dati definitivi per venerdì e sabato non siano ancora stati ufficializzati e verranno resi noti lunedì 18 maggio, le prime indicazioni sono promettenti. L'efficacia degli ampliamenti strutturali e logistici implementati si dimostra fondamentale per garantire una partecipazione capillare e diffusa a tutti gli appuntamenti di maggiore richiamo.

Il Salone del Libro: un punto di riferimento culturale

Il Salone del Libro di Torino si conferma come uno degli appuntamenti di maggiore spicco nel panorama culturale italiano, attirando ogni anno migliaia di visitatori, editori e professionisti del settore. La manifestazione si tiene tradizionalmente presso il Lingotto Fiere, un'area espositiva che da decenni ospita l'evento, garantendo spazi moderni e un'organizzazione all'avanguardia.

Negli ultimi anni, il Salone ha mostrato una crescita costante sia nel numero di espositori che di presenze, culminata nel 2025 con circa 220.000 visitatori complessivi. L'edizione 2026, con i suoi numeri record iniziali, prosegue questo trend positivo. Al di là delle cifre, il Salone si distingue per la varietà della sua offerta culturale, che include incontri con autori di fama, laboratori interattivi, presentazioni di nuove opere e un'attenzione particolare alle nuove tendenze editoriali, sia nazionali che internazionali.

L'impegno verso il pubblico giovane e i programmi dedicati alle scuole arricchiscono ulteriormente il profilo di un evento che è ormai un punto di riferimento per il dialogo tra diverse culture e generazioni.