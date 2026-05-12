A due giorni dall’apertura del Salone Internazionale del Libro 2026, in programma da giovedì al Lingotto, la direttrice traccia il profilo di un’edizione che punta sui giovani lettori, sulle piccole case editrici e su grandi nomi della letteratura internazionale, dai premi Nobel agli autori più amati dal pubblico. Annalena Benini, direttrice del Salone, chiarisce subito il clima con cui si arriva all’evento: “Non è più il tempo delle polemiche. Il ministro Giuli sarà presente giovedì all'inaugurazione e poi parteciperà a un incontro con Massimo Cacciari sulle riviste culturali e di pensiero.

All'inaugurazione ci sarà una sorpresa molto bella di cui non posso anticipare nulla”.

Il tema scelto per questa edizione è ‘Il mondo salvato dai ragazzini’, ispirato all’opera di Elsa Morante. “Lo abbiamo scelto per mandare proprio un messaggio di speranza. E' un appello universale a cui aggiungiamo la leggerezza, l'allegria, quella cosa fanciullesca che al Salone si respira in termini di stupore, curiosità, capacità di farsi sorprendere dai libri. Volevamo davvero dare la parola ai più giovani”, spiega Benini.

La direttrice respinge poi gli stereotipi sulle nuove generazioni e il rapporto con la lettura: “Non è vero che i ragazzi non leggono non è affatto vero. Comprano i libri, li leggono, sono disposti a lasciarsi guidare anche nelle scelte, a lasciarsi stupire.

Sono curiosi, vanno agli incontri, gironzolano tra gli stand, mettono da parte i soldi per comprare i libri. L'idea che i giovani stiano solo sui social è un cliché ormai esausto, vecchio di 50 anni, e noi volevamo ribaltarlo. Non si può procedere per stereotipi”.

Restano sullo sfondo le discussioni che negli ultimi anni hanno accompagnato il Salone, tra lunghe code, sovraffollamento e il timore di una deriva troppo spettacolare della manifestazione. Ma la direttrice ribadisce con decisione la linea dell’evento: “Il Salone resta un luogo di qualità”, sottolinea, ricordando la presenza di ospiti internazionali come il premio Nobel ungherese László Krasznahorkai, Boualem Sansal, Zadie Smith, Peter Cameron e Irvine Welsh.

“Abbiamo lavorato tantissimo sulla fruizione”, assicura Benini, che sull’equilibrio tra grande evento popolare e festival letterario aggiunge: “Non credo che corriamo il rischio di perdere la nostra anima”. E conclude con l’immagine simbolo che vorrebbe lasciare ai visitatori: “Per cinque giorni al Salone un altro mondo è possibile”.