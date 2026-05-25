L’assemblea dei soci del Teatro Stabile di Catania ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente, che ha successivamente designato Salvatore Carrubba come presidente ed Enrico Nicosia come vicepresidente.

Il nuovo CdA è composto da: Francesca Luciana Maraviglia, indicata dalla Presidenza della Regione Siciliana; Enrico Domenico Giovanni Nicosia, designato dall’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo; Ida Nicotra, espressione della Città Metropolitana di Catania; Salvatore Carrubba, designato dal Comune di Catania; Carlo Iuvara, rappresentante dell’Ente Teatro di Sicilia.

Tutti i membri svolgeranno l’incarico a titolo gratuito.

Salvatore Carrubba, nato a Catania nel 1951, è giornalista, editorialista e studioso di politiche culturali. Nel corso della sua carriera è stato direttore di Mondo Economico e de Il Sole 24 Ore, oltre che assessore alla Cultura del Comune di Milano. Ha inoltre ricoperto ruoli di rilievo nel panorama culturale e accademico, tra cui la presidenza del Piccolo Teatro di Milano, dell’Accademia di Brera e del Collegio delle Università milanesi.

"Ringrazio ciascuno dei componenti del Cda per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nell'accettare di servire una delle più prestigiose istituzioni culturali della città e della Sicilia - ha detto il sindaco Enrico Trantino - sono personalità di grande esperienza e competenza che, pur provenendo da percorsi differenti, condividono un forte legame con Catania e la volontà di contribuire alla crescita culturale e civile della comunità.



Desidero rivolgere un particolare apprezzamento a Salvatore Carrubba, che ha accolto questo incarico come un significativo ritorno alle proprie radici. La sua autorevolezza nel panorama culturale nazionale, maturata attraverso importanti esperienze nel giornalismo, nell'amministrazione pubblica e nelle istituzioni teatrali e accademiche - ha aggiunto Trantino - rappresenta una garanzia per il futuro del Teatro Stabile".

"Esprimo il mio più vivo compiacimento - ha affermato l'assessora regionale allo Spettacolo, Elvira Amata - per la definizione della nuova governance del Teatro Stabile di Catania, presidio d'eccellenza per la cultura e il turismo siciliano. Un momento cruciale per il comparto dello spettacolo che consentirà di rafforzare ulteriormente la sinergia tra le Istituzioni".