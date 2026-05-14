Le cinture di scena, iconici accessori appartenuti alla leggendaria Raffaella Carrà e trafugate dalla mostra ‘Rumore’ allestita presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, sono state finalmente restituite. Il recupero di questi preziosi cimeli, che avevano generato profonda preoccupazione tra i curatori e i numerosi ammiratori della celebre artista, è avvenuto in circostanze inattese. Gli oggetti, considerati veri e propri simboli di alcuni degli abiti più celebri indossati dalla Carrà durante la sua straordinaria carriera, sono stati riconsegnati in forma anonima.

Un pacco, contenente i due accessori, è stato recapitato direttamente agli uffici comunali, permettendo di recuperare integralmente i pezzi sottratti senza alcun danno al loro valore storico e materiale.

Il recupero e il sollievo dei curatori

La notizia del ritrovamento è stata comunicata dai carabinieri di San Benedetto del Tronto ai legittimi proprietari della raccolta privata ‘Collezioni Carrà’, i collezionisti Giovanni Gioia e Vincenzo Mola. I due, che nei giorni precedenti avevano lanciato un accorato appello pubblico affinché i cimeli venissero riconsegnati, hanno espresso un immenso sollievo e profonda gratitudine per il gesto. Gioia e Mola hanno più volte sottolineato come questi oggetti rappresentino molto più di semplici accessori da esposizione; per loro, sono testimonianze viventi di una parte fondamentale della storia culturale e televisiva italiana.

Il furto, scoperto durante lo smantellamento della mostra e avvenuto senza alcun segno di effrazione, aveva causato grande amarezza e preoccupazione tra gli organizzatori e i visitatori, lasciando un vuoto significativo nell'esposizione.

Il significato simbolico della restituzione

Le cinture, ora intatte e pronte per essere ricollocate, restituiranno piena completezza agli abiti originali, ripristinando l'integrità di una delle sezioni più apprezzate e significative della mostra. I curatori hanno interpretato la restituzione non solo come un recupero materiale, ma anche come un segnale positivo di responsabilità umana. Pur non nascondendo il rammarico per l'atto del furto, hanno voluto evidenziare il valore di chi ha deciso di fare un passo indietro e riconsegnare quanto sottratto, dimostrando un senso di etica.

La mostra ‘Rumore’ aveva esposto circa trenta capi iconici della carriera di Raffaella Carrà, inclusi gli abiti a cui appartenevano le cinture, indossati in programmi televisivi celebri come ‘Amore’ (2006) e la prima puntata della quarta edizione di ‘Carramba che fortuna’ (2008). Il felice recupero degli accessori ha riportato serenità tra i responsabili della collezione e tra i tantissimi ammiratori dell'indimenticabile artista.