Maria Rosaria San Giorgio, ex giudice della Corte Costituzionale e tra le prime donne a entrare in magistratura in Italia, ha condiviso la sua preziosa esperienza e le sue riflessioni in occasione della presentazione del volume “Il giudice necessario” al Palazzo di Giustizia di Roma. L'evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui la ministra della Giustizia Marta Cartabia, le presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Marta Cartabia, e le magistrate Anna Canepa, Marcella Viola e Mariella Roberti.

San Giorgio ha rievocato gli inizi della sua carriera, un periodo in cui la presenza femminile in magistratura era una novità assoluta.

“La prima emozione? È stata la grande consapevolezza che si entrava in un mondo maschile in cui dovevi conquistarti tutto. La posta in palio era la fatica di essere pienamente riconosciute”, ha dichiarato. Ha evidenziato come, nonostante i progressi compiuti, il percorso verso la piena parità sia stato e rimanga impegnativo, esortando le nuove generazioni a “credere in se stesse perché possono farcela”. Ha aggiunto che il suo cammino è stato segnato da “aspre battaglie e sacrifici, ma anche da tante straordinarie opportunità”.

L'ingresso delle donne nella magistratura italiana: una svolta storica

La testimonianza di Maria Rosaria San Giorgio si inserisce in un momento storico cruciale per la magistratura italiana.

Le donne furono ammesse all’esercizio delle funzioni giurisdizionali solo a partire dal 1963, grazie alla legge 66, che pose fine a una lunga esclusione. L’ingresso delle prime magistrate, avvenuto nel 1965, rappresentò una svolta epocale nella storia della giustizia del Paese, contribuendo nel tempo a trasformare il volto della magistratura. Oggi, la componente femminile costituisce circa la metà degli organici della magistratura ordinaria. Tuttavia, le narrazioni delle prime magistrate sottolineano quanto questo cammino sia stato lento e ostacolato da profondi pregiudizi culturali e sociali.

Durante la presentazione del volume “Il giudice necessario”, il racconto di San Giorgio ha messo in luce come la forza d’animo e la determinazione siano state essenziali per superare le barriere ancora presenti negli anni Settanta e Ottanta.

Il ruolo di riferimento incarnato da figure come lei si riflette ancora oggi nelle sue parole rivolte alle giovani: “Credete nelle vostre capacità. La competenza e la dedizione sono la chiave, bisogna essere pronti a mettersi in discussione senza smettere mai di imparare”.

Il lascito di Maria Rosaria San Giorgio e il ruolo delle magistrate

Maria Rosaria San Giorgio ha intrapreso la sua carriera giudiziaria agli inizi degli anni Ottanta, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e aver superato il rigoroso concorso per magistrato. Nel corso della sua lunga e illustre carriera, ha diretto importanti uffici giudiziari ed è stata membro del Consiglio Superiore della Magistratura, prima di essere nominata giudice della Corte Costituzionale.

Tra le sue priorità costanti vi è sempre stata l’attenzione per i diritti e le garanzie delle persone vulnerabili, oltre alla promozione della parità di genere all'interno delle carriere giudiziarie.

Le sue parole rappresentano un potente incoraggiamento per le nuove generazioni a farsi protagoniste del cambiamento. Il percorso delle donne nella magistratura dimostra che la determinazione e il coraggio possono effettivamente trasformare contesti storicamente ostili. Grazie anche all’esempio di magistrate come San Giorgio, il sistema della giustizia italiana può oggi contare su una presenza femminile capillare, non solo in ruoli esecutivi ma anche dirigenziali, contribuendo significativamente alla modernizzazione e al pluralismo della cultura giuridica nazionale.