Rosario Fiorello ha annunciato una possibile reunion dei Maneskin sul palco del Festival di Sanremo 2027. L'indiscrezione è emersa nell'ultima puntata de La Pennicanza su Radio2, dove lo showman ha riferito di aver appreso la notizia direttamente da Ethan, il batterista della band, incontrato agli Internazionali di tennis. L'ipotesi ha generato entusiasmo tra i fan del gruppo romano, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. I Maneskin hanno conquistato fama internazionale dopo la vittoria a Sanremo 2021 con "Zitti e buoni" e il trionfo all’Eurovision Song Contest.

Nati a Roma nel 2016, sono tra i gruppi italiani più noti a livello internazionale per il loro stile rock, glam e pop, con tre album e esibizioni sui maggiori palchi internazionali. Un loro ritorno al Festival di Sanremo, suggerito da Fiorello, sarebbe un evento di grande risonanza e interesse mediatico, rafforzando il legame tra il Festival e le nuove tendenze musicali italiane.

Sanremo 2027: la "gag" di Fiorello su De Martino e la smentita Rai

Nella stessa trasmissione, Fiorello ha scherzato sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo 2027 da parte di Stefano De Martino, durante una videotelefonata con Roberto Sergio, direttore generale della Rai. Sergio aveva menzionato De Martino in risposta a una domanda sul futuro della Rai.

Sergio ha poi chiarito che "su Sanremo 2027 non è stato ancora deciso nulla", definendo l'episodio una gag ironica. La Rai ha ribadito l'assenza di decisioni ufficiali, pur riconoscendo che il nome di De Martino resta tra i profili di spicco per il futuro dell'azienda.

Il Festival di Sanremo: storia, risonanza e prospettive

Il Festival di Sanremo, con oltre settant'anni di storia, è un appuntamento fondamentale della cultura musicale italiana. L'evento, al Teatro Ariston, continua ad attrarre artisti e pubblico, registrando ascolti elevati e forte risonanza internazionale. Per il 2027, nessuna decisione ufficiale su conduzione o artisti. La sola menzione di una possibile reunion dei Maneskin ha già catalizzato l'attenzione. Il Festival, tra tradizione e innovazione, si conferma osservatorio privilegiato sulle dinamiche della musica italiana.