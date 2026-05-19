Dal 3 al 12 luglio torna Santarcangelo Festival con la sua 56ª edizione, confermandosi il più longevo festival italiano e tra i più rilevanti in Europa per la sua impostazione multidisciplinare.

Con il titolo “deep pressures”, la manifestazione invita a leggere e attraversare la complessità del presente, tra tensioni geopolitiche, identità plurali e linguaggi artistici radicali.

“Lo sosteniamo con grande convinzione nell'ambito della legge 13 sullo spettacolo dal vivo - ha spiegato l'assessora alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni - perché lo consideriamo un vero e proprio presidio di democrazia, di libertà e di autonomia”.

Giunto al quinto e ultimo anno sotto la direzione del curatore polacco Tomasz Kirenczuk, prima del passaggio di consegne previsto a Luigi Noah De Angelis per il triennio 2027-2029, il borgo romagnolo si trasformerà ancora una volta in una vera e propria “città-festival”, con oltre cento appuntamenti tra spettacoli, performance, dj set e installazioni diffuse tra piazze, teatri, parchi e spazi non convenzionali.

In programma 35 compagnie, italiane e internazionali, di cui 22 in prima nazionale, con un’attenzione particolare a tematiche femministe, queer, antirazziste e decoloniali. Al centro della proposta artistica esperienze immersive in cui corpo, danza e prossimità diventano strumenti di relazione e trasformazione.

Tra gli ospiti internazionali spicca il coreografo libanese Ali Chahrour con When I Saw the Sea (9 luglio, Teatro Galli di Rimini in collaborazione con la Sagra Malatestiana), dedicato alle lavoratrici domestiche migranti in Libano e al sistema della kafala. Le artiste palestinesi Nur Garabli e Marah Haj Hussein presentano “In relation to whom?” (3-5 luglio), performance incentrata su memoria e resistenza nei territori occupati.

Il programma intreccia inoltre ecologia, ritualità e pratiche collettive: il norvegese di origini giamaicane Harald Beharie porta Undersang nel bosco de L’arboreto di Mondaino, mentre Tea And affronta il tema dell’energia e dell’estrattivismo in Damn!.

Grande attenzione anche al rapporto tra corpo e identità nelle performance di Melissa Ghazale, Ewa Dziarnowska, Wojciech Grudzinski e Katerina Andreou. Accanto agli spettacoli, il Festival propone proiezioni, progetti partecipativi e i dj set notturni di Imbosco, spazio dedicato a musica, incontro e cultura clubbing.