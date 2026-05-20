Il 20 maggio 2026, a Riyadh, è stato firmato un memorandum d'intesa tra la Saudi Fashion Commission, ente guida per lo sviluppo del settore moda in Arabia Saudita, e MinervaHub SpA, gruppo italiano specializzato in lavorazioni avanzate per il fashion&luxury. L'accordo definisce una collaborazione per sviluppo industriale, scambio competenze e crescita del fashion saudita.

L'obiettivo è rafforzare il settore produttivo locale, connettendo know-how internazionale e innovazione nel comparto moda. La Saudi Fashion Commission, protagonista dello sviluppo industriale di tessile, pelletteria, calzature e accessori haut de gamme, mira a rendere il Regno un player innovativo e competitivo globale.

Burak Cakmak, AD della Commissione, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con MinervaHub riflette un'ambizione condivisa nel rafforzare l'ecosistema manifatturiero e produttivo in Arabia Saudita, mettendo in connessione competenze globali e opportunità locali. Attraverso partnership come questa stiamo creando nel Regno le basi per un'industria della moda sempre più integrata, innovativa e orientata al futuro".

Partnership Italia-Arabia Saudita

MinervaHub SpA apporta competenze specifiche in lavorazioni tecniche, digitalizzazione processi e materiali innovativi per pelletteria, calzature e abbigliamento alta gamma. Il CEO Alessandro Corsi ha evidenziato: "Il know-how distintivo di MinervaHub, unito all'ampia rete di talenti della KSA Fashion Commission e alle infrastrutture all'avanguardia di The Lab, contribuirà al successo di questa iniziativa pionieristica".

L'intesa mira a creare opportunità di crescita condivise, valorizzando competenze saudite e innovazione italiana. L'iniziativa si inserisce nell'espansione del settore moda in Arabia Saudita, rafforzando l'ecosistema di formazione, produzione e internazionalizzazione imprese locali.

Prospettive del settore moda saudita

La Saudi Fashion Commission è stata istituita per le strategie di diversificazione economica del Regno, con la missione di promuovere creatività, sostenere giovani talenti e accrescere competenze manifatturiere. Collabora con istituzioni saudite, startup e partner internazionali per sviluppare un comparto moda autosufficiente e competitivo. L'accordo con MinervaHub è un passo concreto per rafforzare le sinergie tra i principali attori del fashion globale e il sistema industriale saudita.

MinervaHub SpA, con posizioni consolidate in Italia e partnership all'avanguardia, è un interlocutore tecnologico e creativo chiave per il nuovo corso della moda saudita, in linea con gli obiettivi di Vision 2030.