È con profondo dolore che si apprende la notizia della scomparsa di Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica di origini eritree, ma naturalizzata italiana, riconosciuta come un'autentica icona del cinema italiano degli anni Settanta. La triste comunicazione è giunta direttamente dal figlio, Michelangelo Spano, il quale ha riferito che la madre si è spenta nella sua abitazione, dopo aver affrontato una “lunga malattia”. L’annuncio ufficiale, diffuso attraverso una nota familiare, ha evidenziato il grande dolore che sta vivendo la famiglia in questo momento e ha espresso una chiara richiesta di massima riservatezza.

In linea con tale desiderio, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, permettendo ai congiunti di vivere il proprio lutto in un contesto intimo e protetto, lontano dall'attenzione mediatica.

Un percorso artistico tra successi cinematografici e impegno nella produzione

Nata a Dekemhare, in Eritrea, il 10 febbraio 1951, Zeudi Araya ha intrapreso un percorso artistico che l'ha portata a conquistare rapidamente un posto di rilievo nel panorama dello spettacolo. La sua carriera ha preso il via dopo aver ottenuto l'importante titolo di Miss Eritrea nel 1969. Questo successo iniziale ha aperto le porte del mondo del cinema, dove la sua innegabile bellezza e il suo talento naturale l'hanno proiettata a diventare un volto noto e particolarmente apprezzato del cinema italiano di quel decennio.

Durante gli anni Settanta, Zeudi Araya ha lasciato un'impronta distintiva, interpretando ruoli memorabili in diverse pellicole che sono entrate nell'immaginario collettivo. Tra i suoi lavori più celebri e significativi si annoverano titoli come La ragazza dalla pelle di luna, un film che ha segnato il suo esordio, La preda, e la partecipazione all'indimenticabile commedia Il signor Robinson, al fianco di attori di spicco. Ha inoltre recitato nell'epico I paladini: storia d’armi e d’amori, dimostrando la sua versatilità in generi diversi. Dopo questa intensa e proficua fase recitativa, l'artista ha scelto di ampliare i propri orizzonti dedicandosi con successo alla produzione cinematografica, un ambito in cui ha potuto esprimere ulteriormente la sua passione e la sua profonda conoscenza del settore, andando oltre la sola interpretazione davanti alla macchina da presa.

Il cordoglio della famiglia e il rispetto della privacy

In questo momento di immenso dolore e raccoglimento, il figlio di Zeudi Araya ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno manifestato il proprio affetto e, al contempo, hanno saputo mantenere la necessaria discrezione. La famiglia ha ribadito con fermezza la richiesta di rispettare la propria privacy, considerandola un bisogno fondamentale e imprescindibile per poter affrontare serenamente la perdita della loro cara. Le esequie, come precedentemente annunciato e confermato, saranno celebrate in forma strettamente privata nei prossimi giorni, offrendo ai congiunti la possibilità di darle l'ultimo saluto in un contesto di intimità e profondo rispetto, lontano da ogni forma di pubblicità.

La sua presenza nel panorama cinematografico italiano è stata indubbiamente significativa, e il suo ricordo rimarrà indelebile e vivo nel tempo, grazie al prezioso contributo che ha offerto all'industria, sia attraverso le sue interpretazioni come attrice sia grazie al suo impegno e alla sua visione come produttrice.