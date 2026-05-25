Il Museo Egizio di Luxor ha conquistato il prestigioso Scudo di Eccellenza al concorso egiziano per le migliori pratiche museali del 2026. Il riconoscimento, assegnato dal Comitato Nazionale Egiziano per i Musei (presso il Consiglio Internazionale dei Musei) in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (23 maggio 2026), premia l'istituzione per le sue eccellenti performance in inclusività e accessibilità.

La vittoria del Museo di Luxor è stata motivata dall'efficace presentazione delle collezioni e delle narrazioni a un pubblico eterogeneo e dall'implementazione di concrete misure di accessibilità.

Queste includono interventi significativi nelle gallerie, nei servizi per i visitatori e nelle infrastrutture, dimostrando un impegno costante nell'aprire il patrimonio culturale a tutte le fasce della popolazione, attraverso standard sia fisici che digitali.

Criteri di valutazione e impegno

Il Comitato Nazionale Egiziano per i Musei ha focalizzato la sua valutazione sulla capacità del Museo di Luxor di rendere il proprio patrimonio pienamente accessibile all'intera società. I criteri di giudizio hanno esaminato la presentazione delle collezioni a pubblici diversi, l'attuazione di standard di accessibilità (sia fisici che digitali) all'interno degli spazi museali e l'efficacia complessiva delle iniziative dedicate all'inclusività.

Il concorso mira a promuovere un'ampia apertura dei musei egiziani, non solo tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche con programmi di mediazione e servizi specifici per accogliere persone con diverse esigenze. Il conferimento dello Scudo di Eccellenza al Museo di Luxor testimonia l'impegno costante dell'istituzione nello sviluppo di pratiche che garantiscono la fruizione culturale a ogni visitatore, indipendentemente dalle sue condizioni.

Il Museo di Luxor: storia e rilevanza

Inaugurato nel 1975, il Museo Egizio di Luxor ricopre un ruolo cruciale nella valorizzazione della storia dell'Antico Egitto nell'Alto Egitto. Sorge sulla riva orientale del Nilo e vanta una delle collezioni più rappresentative di artefatti, statue, reperti e testimonianze provenienti dagli scavi della vicina Valle dei Re, della Valle delle Regine e dell'antica Tebe.

L'allestimento museale è stato concepito per facilitare la comprensione di contesti storici complessi, attraverso percorsi accessibili e apparati informativi dettagliati.

Divenuto un punto di riferimento per visitatori egiziani e internazionali, il museo contribuisce attivamente allo sviluppo culturale e turistico di Luxor. Recenti interventi hanno ulteriormente potenziato l'accessibilità, con percorsi senza barriere per le collezioni principali e servizi multimediali innovativi per la presentazione delle opere. Il riconoscimento come miglior museo egiziano per inclusività e accessibilità nel 2026 consolida il suo ruolo di modello per l'intero sistema museale nazionale.