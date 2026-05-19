La terza edizione di "Scuola in prima fila", promossa dal Museo Nazionale del Cinema, ha coinvolto oltre seimila studenti. L'iniziativa ha interessato settantasette plessi scolastici e ventisette istituti, distribuiti in ventitré comuni di sette regioni italiane: Piemonte, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Basilicata. Il progetto, sostenuto dai ministeri della Cultura (MiC) e dell'Istruzione e del Merito (MiM) nell'ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola, ha dimostrato attenzione ai centri minori, includendo undici comuni con meno di quattromila abitanti.

Settecento insegnanti hanno preso parte a otto corsi specifici sulla storia e il linguaggio cinematografico, oltre a moduli tematici sulle fasi della filiera produttiva. Le attività per gli studenti hanno incluso visite al Museo Nazionale del Cinema, laboratori didattici nelle scuole e proiezioni in sala. Un focus sull'accessibilità ha visto oltre mille studenti delle scuole secondarie partecipare a facilitazione linguistica e sottotitolazione facilitata, promuovendo un approccio inclusivo ai contenuti audiovisivi.

Eventi conclusivi e ospiti di rilievo

Per celebrare la conclusione di "Scuola in prima fila", due eventi speciali si terranno al Cinema Massimo, con trasmissione in streaming. Il 22 maggio (9:30-12:30) è prevista la cerimonia di chiusura.

Il 28 maggio (10:00-13:00) avrà luogo la premiazione del settimo Concorso CinemAmbiente Junior, integrato nel progetto. Ospite d'onore sarà il regista premio Oscar Michel Gondry, che presenterà il suo film "Maya, donne-moi un titre", rafforzando il legame tra scuola e protagonisti del cinema internazionale.

L'iniziativa, incentrata sulla partecipazione di studenti e docenti tramite attività formative e pratiche, si inserisce nel Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola. Ha raggiunto risultati significativi in termini di partecipazione e copertura territoriale, con particolare attenzione alle piccole comunità.

L'esperienza umbra e l'impatto educativo

Il programma "Cinema e immagini per la scuola" ha riscosso successo anche in altre regioni, come dimostrato dall'esperienza in Umbria.

In tre anni, circa 12.500 studenti di ogni ordine scolastico sono stati coinvolti. Gli alunni hanno partecipato a proiezioni, laboratori audiovisivi e alla realizzazione di oltre cento cortometraggi, alcuni prodotti durante intere settimane dedicate alla didattica cinematografica. Il progetto umbro, in collaborazione con sale cinematografiche partner e cooperative sociali, ha esplorato tematiche dall'inclusione alla comicità, facilitando l'incontro tra studenti e professionisti del settore.

L'esperienza umbra conferma l'efficacia del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola, promosso da MiC e MiM. Si tratta di un modello replicabile, capace di riavvicinare i giovani alle sale cinematografiche tramite percorsi formativi gratuiti, laboratori e momenti di creatività condivisa. Gli operatori evidenziano l'importanza di una progettualità integrata tra scuole, enti culturali e terzo settore per affrontare le sfide di equità e inclusione nell'educazione all'audiovisivo.