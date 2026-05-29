La cantautrice pugliese Serena Brancale si prepara a incantare il pubblico di Napoli con lo show del 14 luglio all’Arena Flegrea, tappa cruciale del suo “Sacro Tour”. L'artista ha espresso un profondo legame con la città partenopea, dichiarando: “Napoli è una piazza importante, è come se mi conoscessero da sempre. In questa città mi sento amata, c’è gente che mi supporta da tanto tempo, fin dai primi concertini. Qui ho un sacco di amici. Quando ero piccola venivo con mia madre e mio padre spesso a Cuma”.

Lo spettacolo promette di essere un autentico ritorno alle origini per Brancale.

La cantautrice ha condiviso ricordi personali legati alla Campania: “Mio padre era un calciatore e ha giocato nella Salernitana. Io sono venuta spesso da queste parti, a Cava dei Tirreni, in un posto bellissimo che si chiama ‘Il moro’, dove ho cominciato a cantare i miei inediti.” Questo forte legame con il territorio campano si riflette nell'essenza del “Sacro Tour”, che ha preso il via il 30 aprile da Londra e ha già toccato Madrid e Barcellona. Il progetto si propone di fondere “energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione”, offrendo un'esperienza musicale ricca e sfaccettata.

Il “Sacro Tour” e l'album omonimo

Il “Sacro Tour” accompagna l’uscita del nuovo e atteso album di Serena Brancale, intitolato anch'esso “Sacro”, pubblicato il 10 aprile 2026.

Questo disco rappresenta il culmine di oltre quattro anni di intenso lavoro e meticolosa ricerca musicale. È un progetto ambizioso che fonde sapientemente generi diversi come il folk-pop, la world music, il nu-soul, il baile funk, il jazz e l’R&B. Al centro di “Sacro” vi è una celebrazione profonda delle radici, della famiglia e dell’identità dell’artista, temi che risuonano con la sua storia personale e il suo percorso artistico.

Dopo l'esordio internazionale a Londra il 30 aprile, il tour ha proseguito con successo nelle capitali europee di Madrid e Barcellona. Le tappe italiane includono città significative come Roma, Taormina e, naturalmente, Napoli il 14 luglio, dove l'artista è attesa con grande entusiasmo.

L'album “Sacro” è stato distribuito sul mercato discografico il 10 aprile 2026, frutto della collaborazione tra le rinomate etichette Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, garantendo una vasta diffusione a questo importante lavoro discografico.