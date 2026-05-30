Serena Dandini, autrice e conduttrice di rilievo nel panorama televisivo italiano, ha inaugurato il Festival della TV e dei nuovi media a Dogliani con una chiara riflessione sulla fragilità dei diritti sociali, in particolare quelli delle donne. L’evento, svoltosi il 30 maggio 2026 nella cittadina del Cuneese, si conferma un appuntamento cruciale per il confronto su informazione, cultura e nuovi linguaggi della comunicazione. Durante l’incontro di apertura, Dandini ha ammonito: “Basta distrarsi un attimo e i diritti te li tolgono”, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione pubblica sulla tutela delle conquiste civili.

Basandosi sulla sua esperienza personale e sulla rilettura delle battaglie femminili, Dandini ha evidenziato la tendenza italiana a rimuovere la memoria delle donne. Ha avvertito del rischio che tale patrimonio possa andare perduto senza un costante esercizio di narrazione e consapevolezza. “Ogni tanto dobbiamo ricordarci che i diritti, anche quelli acquisiti, non sono scontati e dobbiamo mantenerli vivi e presenti”, ha affermato. Questa preoccupazione si lega alla necessità di una sinergia tra generazioni, essenziale per trasmettere alle giovani donne storie e valori che altrimenti rischierebbero l’oblio.

Il Festival della TV di Dogliani: un punto di riferimento

Ogni anno, il Festival di Dogliani ospita oltre cento personalità tra giornalisti, intellettuali e artisti dello spettacolo italiano, animando la cittadina piemontese con più di cinquanta incontri pubblici.

L’evento si è affermato come un laboratorio nazionale di discussione sull’attualità e sul ruolo dei media. L’edizione 2026 si distingue per il particolare rilievo dato all’approfondimento sociale e culturale. Tra i partecipanti figurano nomi come Urbano Cairo, Enrico Mentana e Silvia Fontana, in un programma che spazia dai grandi talk televisivi alle nuove forme di racconto digitale.

Dogliani si conferma così non solo palcoscenico per eventi mondani, ma anche luogo strategico per affrontare temi come i diritti civili, la parità di genere e il valore della memoria storica. Il calendario degli incontri è denso di presentazioni, dibattiti e testimonianze di autori, giornalisti e operatori della comunicazione, tutti volti a stimolare riflessioni su questioni centrali per la società italiana contemporanea.

Serena Dandini: carriera e impegno per i diritti

Nata a Roma nel 1954, Serena Dandini è nota al grande pubblico per la conduzione di programmi iconici quali “La TV delle ragazze” e “Parla con me”. Nelle sue trasmissioni, ha spesso affrontato con ironia e rigore temi di attualità e discriminazione di genere. Autrice di saggi e romanzi, si è distinta per il suo impegno sociale, portando nei suoi scritti e interventi una costante attenzione ai diritti civili e alla promozione della memoria femminile.

La sua partecipazione al Festival di Dogliani si inserisce in una carriera sempre sensibile ai temi della dignità personale e collettiva. Dandini ha invitato il pubblico a non abbassare la guardia su questioni come la parità di genere e la trasmissione delle esperienze di emancipazione, ribadendo: “È nostro dovere ricordare e trasmettere. Perché la storia delle donne è anche la storia di tutta la società italiana”.