PORDENONE – Il Palazzo del Fumetto di Pordenone ospita, dal 23 maggio al 4 ottobre 2026, la mostra “Toppi – Le profondità verticali”, un tributo a Sergio Toppi, influente e rivoluzionario fumettista italiano. L’esposizione, presentata il 20 maggio 2026, è curata da Luca Raffaelli con Michel Jans e Francesco Verni, e mette in luce lo stile personalissimo e l’uso distintivo dei colori che lo resero ispiratore per generazioni di artisti, in Italia e all’estero.

Il percorso espositivo presenta oltre cento tavole originali, organizzate cronologicamente e per temi, frutto di un’attenta ricerca critica sull’arte di Toppi.

L’allestimento si articola in tre sezioni. La prima sala espone diciassette tavole che illustrano le peculiarità del suo linguaggio visivo e la profondità del suo pensiero. Nelle sale superiori, sono visibili gli originali di tre fumetti completi, due dei quali a colori, che evidenziano la sua evoluzione da un approccio classico a una narrazione grafica innovativa.

L'eredità artistica e le ispirazioni di Toppi

Una proiezione in grande formato di una storia completa immerge il visitatore in un’atmosfera onirica, offrendo un viaggio suggestivo nell’immaginario di Toppi. Una parte significativa dell’esposizione è dedicata al profondo interesse di Toppi per la cultura giapponese, una passione che emerge chiaramente nelle opere presenti al Palazzo del Fumetto.

La carriera di un maestro del fumetto

Sergio Toppi (Milano, 1932 – 2012) ha lasciato un segno indelebile nel mondo del fumetto. La sua carriera iniziò nello studio dei Fratelli Pagot, realizzando i celebri Caroselli e il personaggio di Calimero. Collaborò poi con il Candido di Guareschi e il Corriere dei Piccoli, disegnando le storie del Mago Zurlì e, nel 1966, “Pietro Micca”, sceneggiato da Mino Milani. Toppi rivoluzionò il fumetto realistico, superando la tradizionale divisione della pagina in vignette e creando un “fumetto fluttuante”, con tavole che incantavano il lettore e lo invitavano a una lettura contemplativa e ipnotica.

Il suo stile distintivo era caratterizzato da un sapiente uso dei grigi e da combinazioni di spazi che aprivano nuove prospettive, oltre alle celebri “nuvolette tonde” che galleggiavano liberamente nella scena.

Questo approccio unico permetteva allo sguardo di fluttuare, cercando profondità tra i segni sulla carta. Le sue illustrazioni apparvero sui principali quotidiani italiani come Il Messaggero e Corriere della Sera, e su riviste specializzate quali L’Eternauta e Orient Express. La sua arte fu riconosciuta anche a livello internazionale, in particolare in Francia, dove pubblicò per editori come Larousse e Mosquito. Toppi non si limitò al fumetto, realizzando anche illustrazioni e piccole sculture, dimostrando una straordinaria versatilità artistica.

L’esposizione offre un’opportunità per esplorare le molteplici sfaccettature dell’opera di Toppi, tra narrazione grafica, sperimentazione formale e dialogo traculture. Il percorso restituisce l’immagine di un autore capace di affascinare con linguaggi sempre originali, rivolgendosi a specialisti e appassionati.