Il Salone del Libro di Torino ha ospitato Vittorio Sgarbi, critico d'arte, per un incontro sulla Biennale di Venezia. Nella Sala 500 del Lingotto, Sgarbi ha dichiarato che "l'artista esprime sempre la sua individualità", a prescindere da libertà o oppressione politica. L'essenziale, ha spiegato, è permettere all'osservatore di coglierla.

Sgarbi ha ribadito il ruolo dell'arte come "soluzione per affrontare in maniera libera quello che altrimenti appare impossibile". Ha collegato questa visione agli ostacoli per una soluzione pacifica ai problemi dell'umanità, come auspicato dal Papa.

L'arte, ha aggiunto, cerca soluzioni immaginarie, frutto di fantasia e libertà. Il suo ritorno al Salone, accolto con entusiasmo, ha confermato il suo ruolo nella critica d'arte.

La Biennale di Venezia: unicità e confronto artistico

L'intervento di Sgarbi si è concentrato sulla Biennale di Venezia, una delle più influenti manifestazioni d'arte contemporanea. L'ha descritta non solo come luogo espositivo, ma come spazio di confronto tra visioni artistiche e sistemi di valore, dove ogni artista afferma la propria unicità. Il Salone del Libro di Torino ha fornito una cornice per riflettere sulla funzione inclusiva dell'arte e sul dibattito che la Biennale anima.

Durante l'incontro, Sgarbi ha presentato, con lo scrittore Paolo di Paolo, il suo ultimo saggio: "Il cielo più vicino.

La montagna nell'arte", edito da La nave di Teseo. Il volume estende la riflessione dalla contemporaneità al paesaggio storico-artistico.

Dedica personale e il legame con l'opera

L'evento torinese ha offerto un momento personale: Sgarbi ha rivolto una toccante dedica alla sua compagna, Sabrina Colle. Ha evidenziato il suo ruolo di guida con le parole: "Sabrina ha il cielo negli occhi, e questo la induce a farmi da guida e a indicare la strada". Questo riferimento al "cielo" lega il titolo del suo nuovo libro, "Il cielo più vicino", unendo sfera privata e discorso pubblico sull'arte e l'ispirazione.

Il Salone del Libro di Torino e la Biennale di Venezia si confermano appuntamenti culturali primari in Italia, catalizzando l'attenzione di artisti, critici, scrittori e pubblico. L'incontro con Sgarbi ha ribadito la centralità del dibattito sull'individualità artistica e sull'utilità dell'arte quale ricerca di soluzioni immaginarie ai problemi umani.