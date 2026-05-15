Shakira, icona globale della musica, ha lanciato a metà maggio 2026 il suo nuovo singolo "Dai Dai", realizzato in collaborazione con l’artista nigeriano Burna Boy. Il brano è l’inno ufficiale dei Mondiali Fifa 2026, segnando l'atteso ritorno della cantante colombiana sulla scena dei grandi eventi calcistici internazionali. Dopo l’indimenticabile successo di "Waka Waka" nel 2010, Shakira si conferma la voce capace di unire il mondo attraverso il ritmo del calcio.

Il cuore pulsante di "Dai Dai" è la sua frase chiave, un inno multilingue all'azione e alla perseveranza: "Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go".

Pubblicato sulle principali piattaforme online, il brano si distingue anche per essere l'unica "impronta" italiana nella kermesse mondiale, un riferimento all’assenza della nazionale italiana dalla competizione. Con la sua consueta energia, la performer colombiana canta un testo che è un vibrante invito a non arrendersi, a credere fermamente in sé stessi e, al contempo, una celebrazione della storia del calcio mondiale.

L’impatto di "Dai Dai" non si limiterà alle classifiche musicali. Il brano sarà infatti il fulcro di un grandioso spettacolo durante la cerimonia della finale dei Mondiali, in programma domenica 19 luglio. In quella che si preannuncia come un'esibizione in stile Super Bowl, Shakira sarà la protagonista sul palco, regalando al pubblico un momento di emozione e celebrazione.

Impegno sociale e messaggio di "Dai Dai"

Oltre al suo valore musicale e simbolico, "Dai Dai" si lega indissolubilmente a un potente messaggio di speranza e inclusione. La canzone è stata designata come inno ufficiale del Fifa Global Citizen Education Fund. Questo fondo ha un obiettivo chiaro: raccogliere 100 milioni di dollari entro la conclusione della Coppa del Mondo, fondi destinati a garantire l’accesso universale all’istruzione e allo sport per i bambini di tutto il mondo.

Questa scelta rafforza ulteriormente l’impegno di Shakira, da tempo riconosciuta come ambasciatrice globale dell’educazione, che promuove valori fondamentali attraverso musica e sport. Il coinvolgimento di artisti internazionali, provenienti da diversi continenti e generi musicali, mira a rappresentare la diversità culturale e la coesione del calcio mondiale, enfatizzando il valore sociale della competizione più seguita del pianeta.

Shakira: un'eredità negli inni dei Mondiali

Il ritorno trionfale di Shakira nel contesto dei Mondiali di calcio evoca immediatamente il ricordo del suo successo planetario con "Waka Waka (This Time for Africa)", l'inno ufficiale dei Mondiali 2010 in Sudafrica. Quella canzone non solo raggiunse i vertici delle classifiche mondiali, ma divenne rapidamente una delle melodie più iconiche e riconoscibili nella storia degli eventi sportivi globali. Con "Dai Dai", la cantante colombiana consolida ulteriormente il legame profondo e duraturo tra la sua carriera artistica e la musica che accompagna i maggiori eventi sportivi, proponendo una nuova melodia multiculturale e multilingue, un vero ponte tra le culture.

I Mondiali Fifa 2026, un'edizione storica, si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, la prima volta in cui il torneo abbraccia una piena espansione continentale nordamericana. In questo contesto di innovazione e apertura, l’inno "Dai Dai" è destinato a diventare un simbolo potente dell’edizione, un richiamo all’importanza della solidarietà internazionale. Attraverso l’impegno condiviso tra artisti, istituzioni sportive e l'industria musicale, il brano promuove un messaggio di unità e cooperazione, sia dal punto di vista artistico che sociale, raggiungendo milioni di persone.