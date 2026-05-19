La celebre popstar colombiana Shakira ha ottenuto una vittoria significativa nella sua lunga disputa legale con l’Agenzia Tributaria spagnola. La sentenza, che riguarda specificamente l’anno d’imposta 2011, ha visto l’annullamento delle sanzioni fiscali precedentemente imposte alla cantante e ha stabilito il diritto a un rimborso milionario. Questa decisione favorevole chiude un capitolo importante della vicenda, riconoscendo che la cantante non era da considerarsi residente fiscale in Spagna per il periodo in questione.

La questione della residenza fiscale

Il fulcro della controversia verteva sulla definizione della residenza fiscale di Shakira per l’anno 2011. Secondo la legislazione spagnola, per essere classificati come residenti fiscali, è indispensabile aver trascorso un periodo di almeno 183 giorni sul territorio nazionale. Il tribunale ha esaminato attentamente le prove presentate e ha concluso che Shakira non aveva raggiunto questa soglia minima durante il 2011. Questa constatazione è stata la motivazione chiave che ha portato il giudice a invalidare le pretese fiscali dell’Agenzia Tributaria relative a quell’anno specifico.

Implicazioni della sentenza e prossimi passi

Le implicazioni finanziarie della sentenza sono considerevoli.

Il Tesoro spagnolo è stato infatti condannato a restituire a Shakira una somma che supera i 60 milioni di euro. Questa cifra cospicua include non solo le imposte contestate, ma anche gli interessi maturati e le spese legali sostenute dalla cantante durante il lungo contenzioso. È fondamentale sottolineare che tale verdetto si applica esclusivamente all’anno d’imposta 2011 e non ha alcuna incidenza su eventuali altre questioni fiscali o procedimenti giudiziari che potrebbero riguardare anni successivi.

Nonostante la vittoria in primo grado, la vicenda non può considerarsi definitivamente conclusa. L’Agenzia Tributaria spagnola ha già manifestato l’intenzione di presentare un ricorso in appello presso la Corte Suprema.

Di conseguenza, l’effettivo pagamento del rimborso a Shakira rimarrà sospeso fino a quando non verrà emessa una decisione definitiva da parte dell’organo giudiziario superiore. L’avvocato della popstar ha espresso grande soddisfazione per l’esito del processo, evidenziando come la sentenza rifletta una mancanza di rigore nelle pratiche amministrative che hanno originato l’intera disputa legale.

Il profilo dell'artista

Shakira, artista di fama mondiale originaria della Colombia, è riconosciuta non solo per la sua prolifica carriera musicale, che l’ha vista collaborare con numerosi artisti internazionali e ottenere innumerevoli riconoscimenti, ma anche per il suo impegno in ambito filantropico. La sua vicenda giudiziaria in Spagna ha catalizzato l’attenzione dei media globali, non solo per la notorietà della persona coinvolta, ma anche per le sue potenziali ripercussioni sul dibattito riguardante la fiscalità dei personaggi pubblici e le normative sulla residenza fiscale internazionale.