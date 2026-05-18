Il tribunale dell'Audiencia Nacional in Spagna si è pronunciato a favore di Shakira, chiudendo l'ultima controversia fiscale aperta dall'Agenzia delle entrate spagnola contro la popstar. La sentenza pone fine a una disputa legale durata otto anni, relativa al periodo d'imposizione del 2011. I giudici hanno stabilito che la cantante non era residente fiscale in Spagna nel 2011, annullando così tutte le sanzioni tributarie a lei riferite per quell'anno. L'amministrazione fiscale è stata inoltre obbligata a restituire circa 60 milioni di euro, importo trattenuto come imponibile dei proventi della sua tournée mondiale.

La decisione della Corte si fonda su diversi elementi chiave. Nel 2011, Shakira – ex compagna dell'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué – era impegnata in una vasta tournée globale, con ben 120 concerti in 37 Paesi. La sentenza ha evidenziato che la popstar non aveva in Spagna «né casa, né figli, né sede imprenditoriale». I giudici hanno anche rimarcato l'incapacità del fisco spagnolo di «argomentare» una permanenza sufficiente della cantante sul territorio. La permanenza effettiva di Shakira in Spagna, secondo la stessa amministrazione fiscale, non avrebbe infatti raggiunto i 183 giorni necessari per configurare la residenza fiscale secondo la legge del Paese.

Le motivazioni della sentenza: attività prevalente all'estero

Nel testo della sentenza, la corte ha esplicitamente respinto il criterio delle «assenze sporadiche» dalla Spagna. È stato inoltre riconosciuto che non vi era prova che il nucleo principale o la base delle attività o degli interessi economici della cantante fosse localizzato in Spagna durante il 2011. Al contrario, è emerso che «la struttura imprenditoriale attribuita alla soubrette si trova fuori dal territorio nazionale, così come lo sviluppo prevalente della sua attività economica». Il tribunale, pertanto, non ha accolto la ricostruzione dell’Agenzia delle entrate spagnola, che aveva contestato a Shakira la necessità di essere considerata residente fiscale nel Paese per l’anno in questione.

Di conseguenza, l’Audiencia Nacional ha ordinato all’Agenzia Tributaria di restituire oltre 60 milioni di euro, corrispondenti ai proventi della tournée mondiale di Shakira imputati come imponibile in Spagna, oltre agli interessi e alle spese legali sostenute dall’artista. La condanna al pagamento delle spese legali da parte del fisco è stata motivata dalla «temerarietà» dell’azione amministrativa, ovvero la palese mancanza di fondamento nelle contestazioni avanzate dall’Agenzia stessa. Questa misura è considerata eccezionale nel sistema spagnolo e viene applicata solo in presenza di gravi carenze argomentative da parte dell’amministrazione.

Appello possibile e il rilievo della decisione

La sentenza dell'Audiencia Nacional, emessa il 18 maggio 2026, non conclude definitivamente la vicenda: il provvedimento può infatti essere ancora impugnato davanti alla Corte Suprema entro trenta giorni.

La decisione della corte di accogliere la linea difensiva della cantante rappresenta un caso di notevole rilievo, sia per l'ingente valore economico in gioco sia per la portata degli argomenti giuridici considerati.

Non è la prima volta che la giustizia spagnola si pronuncia sulla posizione fiscale di personaggi pubblici con un'attività internazionale. In questo specifico caso, l'ampia mole di concerti all'estero e l'assenza di un centro di interessi in Spagna sono stati criteri decisivi per escludere la residenza fiscale di Shakira. La restituzione di oltre 60 milioni di euro si configura come una delle somme più elevate mai ordinate dai tribunali iberici a favore di un contribuente nel settore dello spettacolo internazionale.