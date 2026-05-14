Lutto nel mondo dello spettacolo: l'attrice Sharon Stone ha annunciato la scomparsa del fratello maggiore, Michael Stone, deceduto all'età di settantaquattro anni dopo aver affrontato una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dall'icona di Hollywood attraverso un commovente messaggio pubblicato sui suoi canali social, dove ha espresso il profondo dolore per la perdita e ha rivolto un augurio di pace al congiunto. Michael Stone, anch'egli parte del panorama artistico, aveva intrapreso una carriera che lo aveva visto attivo sia nel cinema che in televisione, e aveva avuto l'opportunità di condividere il set con la celebre sorella nel film ‘Pronti a morire’ di Sam Raimi, un western cult del 1995.

Il percorso artistico e la riservatezza di Michael Stone

La carriera di Michael Stone nel mondo della recitazione ebbe inizio sul grande schermo nel 1990, con il suo debutto nel film ‘Aspettando la notte’. Nel corso degli anni, ha partecipato a una serie di progetti cinematografici che hanno arricchito il suo curriculum, tra cui titoli come ‘Faccia da bastardo’, l'action movie ‘L’eliminatore – Eraser’, il thriller ‘Malevolence’ e, più recentemente, la pellicola del 2022 ‘Destinos Opostos’. La sua presenza si estese anche al piccolo schermo, dove prese parte a popolari serie televisive come ‘CSI: Miami’ e la celebre soap opera ‘Beautiful’. Tuttavia, uno dei momenti più significativi della sua esperienza attoriale rimane la collaborazione con la sorella Sharon nel già citato western ‘Pronti a morire’, dove i due condivisero la scena.

Nonostante la sua attività nel settore, Michael era noto per la sua spiccata riservatezza e per una presenza molto limitata sui social media; il suo ultimo post su Instagram risale, infatti, al dicembre del 2019, un segno della sua preferenza per una vita lontana dai riflettori.

Una famiglia segnata da recenti e dolorosi lutti

La scomparsa di Michael Stone aggiunge un ulteriore, tragico capitolo alla storia familiare degli Stone, già provata da una serie di lutti recenti. Michael era il maggiore di quattro fratelli, e la sua famiglia ha dovuto affrontare perdite significative negli ultimi anni. Nel 2023, il fratello minore Patrick Stone era deceduto prematuramente all'età di cinquantasette anni a causa di un infarto.

Questa tragedia era stata preceduta, diciassette mesi prima, dalla dolorosa perdita del figlio neonato di Patrick, scomparso per insufficienza multiorgano. A completare il quadro di dolore, nel marzo del 2025, la madre Dorothy Stone era venuta a mancare all'età di novantuno anni. Oltre alla sua carriera e ai legami familiari, Michael aveva avuto una breve relazione sentimentale con la socialite inglese Tamara Beckwith tra il 1994 e il 1995. Era anche stato spesso al fianco della sorella Sharon in importanti eventi mondani, partecipando al prestigioso party di Vanity Fair in occasione degli Oscar del 1994, alla sessantaseiesima edizione degli Academy Awards e, nel 2007, alla campagna natalizia di Gucci a favore dell'Unicef.

La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio, con numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo che hanno espresso le loro condoglianze a Sharon Stone e alla sua famiglia per questa ennesima, straziante perdita.